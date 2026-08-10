Gli appuntamenti sono in programma l’11 e il 12 agosto sul lungomare. Vini e birre artigianali calabresi, prodotti tipici, performance, trampolieri e musica fino a notte fonda. Soriano: «Valorizziamo le nostre eccellenze»

L’estate a Vibo Marina sia avvia verso il clou della stagione con due appuntamenti dedicati all’enogastronomia, alla musica e all’intrattenimento. Martedì 11 e mercoledì 12 agosto sono in programma “Calici sotto le stelle” e “Un mare di birra”, eventi organizzati da GB Eventi in collaborazione con il Comune di Vibo Valentia, il Gal Terre Vibonesi e diversi partner del territorio.

Due serate consecutive che puntano a valorizzare le produzioni calabresi e, allo stesso tempo, a richiamare pubblico lungo la fascia costiera attraverso degustazioni, spettacoli itineranti, street band, performance luminose, trampolieri e musica. In entrambe le giornate sarà inoltre presente il Radio Truck - The Summer Tour, in diretta a partire dalle ore 20.

L’11 agosto “Calici sotto le stelle”

Il primo appuntamento è fissato per martedì 11 agosto con “Calici sotto le stelle”. La manifestazione prenderà il via alle ore 20 con le degustazioni dedicate ai vini calabresi, accompagnati dai prodotti tipici del territorio e da un’area food.

La serata sarà arricchita da spettacoli e animazione lungo il lungomare. Dalle ore 22 spazio invece alla musica con due distinti format: “Mi ritornano in mente gli anni ’90 - Disco Party” e “Tarantella Disco Dance Party”, con gadget e animazione per il pubblico.

Un programma che intende mettere insieme la promozione delle produzioni vitivinicole regionali e una proposta di intrattenimento rivolta tanto ai residenti quanto ai turisti presenti sulla costa vibonese nel periodo centrale dell’estate.

Il 12 agosto spazio alle birre artigianali

Il giorno successivo, mercoledì 12 agosto, sarà invece la volta di “Un mare di birra”. Anche in questo caso l’apertura è prevista alle ore 20, con la possibilità di degustare birre artigianali calabresi e specialità regionali proposte nell’area food.

Ad accompagnare le degustazioni saranno ancora una volta spettacoli itineranti e iniziative di animazione. Alle 22.30 è previsto il concerto live di Dipinto, mentre dalla mezzanotte la serata proseguirà con “Ultimate DJing”, il dj set che chiuderà il programma musicale.

Per entrambi gli appuntamenti gli organizzatori hanno previsto ticket “all inclusive” acquistabili direttamente alla cassa.

Soriano: «Un modo per valorizzare Vibo Marina»

A sottolineare il valore turistico delle due iniziative è l’assessore comunale al Turismo Stefano Soriano: «Queste due serate rappresentano un modo straordinario per valorizzare Vibo Marina, le sue eccellenze e la sua capacità di accogliere. Calici sotto le stelle e Un mare di birra uniscono cultura enogastronomica, spettacolo e intrattenimento in un format che richiama pubblico, crea movimento e rafforza l’identità del nostro territorio e fa seguito ad altri importanti eventi già conclusi e ad altri in programma».

Le due manifestazioni si inseriscono dunque nel calendario estivo promosso nella frazione costiera, in una fase dell’anno caratterizzata dalla maggiore presenza di visitatori e turisti.

Buccinà: «Eventi capaci di coinvolgere migliaia di persone»

Sulla stessa linea Franco Buccinà, per GB Eventi, che invita cittadini e visitatori a partecipare alle due serate. «Siamo felici - afferma - di riportare a Vibo Marina due appuntamenti che negli anni hanno dimostrato di essere capaci di coinvolgere migliaia di persone. Calici sotto le stelle e Un mare di birra sono eventi pensati per valorizzare i prodotti calabresi, la musica, la convivialità e il nostro lungomare, che merita di essere vissuto e celebrato».

Buccinà ringrazia quindi le istituzioni e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione: «Desidero ringraziare di cuore il Comune di Vibo Valentia, il GAL Terre Vibonesi e tutte le istituzioni e le forze dell’ordine che collaborano con grande disponibilità e spirito costruttivo. Senza il loro supporto, l’ideazione di un programma così ricco non sarebbe stata possibile. Un grazie anche ai partner, ai media e a tutto il pubblico che ogni anno ci segue con entusiasmo».

Con i due appuntamenti dell’11 e 12 agosto, dunque, Vibo Marina si prepara a vivere due nuove serate all’insegna delle produzioni calabresi, della musica e dell’animazione, sfruttando il lungomare come punto di incontro e spazio per gli eventi dell’estate.