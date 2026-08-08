Fondata nel 1976, l’associazione celebrerà mezzo secolo di attività con testimonianze e ricordi dedicati alle persone che ne hanno segnato la storia e alla crescita turistica del territorio ricadese

Cinquant’anni di attività legati alla crescita turistica e culturale di Capo Vaticano, alle iniziative realizzate sul territorio e alle persone che, dal 1976 a oggi, hanno contribuito alla vita dell’associazione. La Pro Loco Capo Vaticano celebra il mezzo secolo dalla sua fondazione con una serata speciale in programma mercoledì 12 agosto, alle ore 21, al Belvedere del Faro, nel territorio comunale di Ricadi.

L’appuntamento sarà strutturato come un talk show dedicato alla storia dell’associazione, tra testimonianze, ricordi e riconoscimenti. A condurre la serata sarà Marco Renzi di Eccellenza Calabria, chiamato a ripercorrere insieme agli ospiti le tappe principali dei cinquant’anni della Pro Loco e le storie delle persone che ne hanno accompagnato l’attività.

Cinquant’anni al servizio di Capo Vaticano

Fondata nel 1976, la Pro Loco Capo Vaticano ha attraversato mezzo secolo di trasformazioni del territorio, accompagnando nel tempo la crescita di una località diventata una delle destinazioni turistiche più conosciute della Calabria. L’associazione ha contribuito alla promozione di Capo Vaticano attraverso eventi, iniziative culturali e attività dedicate alla valorizzazione delle sue risorse.

La ricorrenza sarà dunque l’occasione per ricostruire non soltanto la storia dell’organizzazione, ma anche una parte della storia recente del territorio ricadese, attraverso il racconto di chi ha partecipato direttamente alla vita della Pro Loco.

I riconoscimenti ai fondatori e ai presidenti

Uno dei momenti centrali dell’appuntamento sarà dedicato proprio ai fondatori e ai presidenti che si sono succeduti alla guida della Pro Loco nel corso degli anni. A loro saranno consegnati specifici riconoscimenti, con l’obiettivo di ricordare il contributo offerto da ciascuno alla crescita dell’associazione.

Attraverso volti, testimonianze ed esperienze personali, la serata proverà così a ricomporre il percorso iniziato cinquant’anni fa e proseguito fino a oggi, mantenendo come filo conduttore la promozione e la valorizzazione di Capo Vaticano.

Pippo Caffo ospite d’onore

Ospite d’onore sarà Pippo Caffo, al quale la Pro Loco conferirà un riconoscimento per la storica vicinanza all’associazione e per il sostegno assicurato alle sue attività nel corso degli anni.

Il tributo intende inoltre sottolineare il contributo della famiglia Caffo e della Distilleria Caffo alla promozione del nome di Capo Vaticano, anche attraverso il Vecchio Amaro del Capo, uno dei prodotti simbolo dell’azienda e ormai conosciuto ben oltre i confini regionali.

Alla manifestazione prenderanno parte anche rappresentanti delle istituzioni. Sono annunciati gli interventi del sindaco di Ricadi Domenico Locane e del consigliere comunale con delega al Turismo Serafino Paparatto, insieme ad altri ospiti legati alla vita culturale, istituzionale e sociale del territorio.

Dal passato alle prospettive future

Il cinquantesimo anniversario offrirà anche l’occasione per allargare lo sguardo al ruolo svolto dall’associazionismo nello sviluppo turistico della zona e alle prospettive future della Pro Loco. Non soltanto, dunque, una celebrazione del passato, ma un momento per interrogarsi su come proseguire il lavoro di promozione e valorizzazione della destinazione Capo Vaticano.

A fare da scenario sarà il Belvedere del Faro, uno dei luoghi più rappresentativi della località. L’evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Ricadi e con il sostegno di Michele Affidato, Mazzitelli Olio, Eccellenza Calabria e Calabria Straordinaria.