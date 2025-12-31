In occasione del concerto dei Modena City Ramblers in piazza Martiri d’Ungheria, divieti su vendita e consumo di bevande alcoliche e sull’uso di fuochi d’artificio per garantire sicurezza e ordine pubblico

Capodanno all’insegna della sicurezza a Vibo Valentia. In occasione del Concerto di Capodanno dei Modena City Ramblers, in programma il 1° gennaio 2026 in piazza Martiri d’Ungheria, il sindaco Enzo Romeo ha firmato un’ordinanza che introduce una serie di divieti straordinari per garantire l’ordine pubblico e la tutela dei cittadini.

Il provvedimento, adottato al termine di un tavolo tecnico svoltosi in Prefettura, tiene conto delle criticità già emerse in passato durante eventi musicali all’aperto, in particolare quelle legate al consumo di alcol in spazi pubblici e all’uso improprio di petardi e fuochi d’artificio.

Nel dettaglio, dalle ore 18 del 1° gennaio fino alle ore 24 del 2 gennaio 2026, nell’area interessata dal concerto – piazza Martiri d’Ungheria e il perimetro compreso tra via Popilia e via Potiri – sarà in vigore il divieto assoluto di vendita, somministrazione, asporto, trasporto e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche. Il divieto riguarda sia gli esercizi commerciali e gli ambulanti sia i privati cittadini, anche nel caso in cui le bevande siano già in loro possesso, indipendentemente dal tipo di contenitore utilizzato.

Parallelamente, l’ordinanza introduce un divieto totale di utilizzo di botti, petardi, mortaretti e fuochi d’artificio pirotecnici su tutto il territorio comunale nelle giornate del 31 dicembre 2025 e del 1° gennaio 2026, con la sola eccezione dei dispositivi luminosi. Una misura pensata per prevenire incidenti, danni al patrimonio pubblico e privato e per tutelare anche il benessere degli animali.

Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste sanzioni amministrative da 125 a 500 euro, fatti salvi eventuali profili di responsabilità penale. L’ordinanza è immediatamente esecutiva ed è stata trasmessa alle forze dell’ordine e al comando di Polizia locale, incaricati dei controlli sul territorio.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è consentire lo svolgimento di un grande evento musicale di richiamo nazionale in un clima di festa responsabile, sicurezza e rispetto del decoro urbano, offrendo a cittadini e visitatori un Capodanno partecipato ma senza rischi.