Dall’esperienza di Filogaso l’idea di una rete con amministrazioni e associazioni. Nei prossimi mesi previsti gli incontri per scrivere l’intesa e raccogliere le prime adesioni, con uno sguardo anche alle relazioni con gli Stati Uniti

Un patto tra i comuni del Vibonese per estendere oltre Filogaso il progetto della Casa della Pace e costruire una rete fondata su responsabilità etica, relazioni e coesione. È la proposta al centro dell’incontro che si è svolto il 27 ottobre nella Prefettura di Vibo Valentia tra il prefetto Anna Aurora Colosimo e una delegazione della Fondazione Antonio Emanuele Augurusa, guidata dal presidente Francesco Augurusa e dalla guida spirituale padre Anthony Pizzo.

L’idea è quella di un “Patto Relazionale per la Casa della Pace”, aperto all’adesione dei comuni e delle realtà locali. Un percorso ancora da definire nei suoi contenuti operativi, che punta a trasformare i valori alla base dell’esperienza di Filogaso in iniziative condivise su un territorio più ampio.

«Si potrebbe partire da un patto valoriale, etico, tra le aree territoriali della provincia di Vibo Valentia che riconoscono il valore del messaggio della Casa della Pace. Una comunione d’intenti che potrà svilupparsi nel tempo in un impegno operativo reciproco», ha affermato il prefetto.

Dall’esperienza di Filogaso a una rete tra comuni

La Casa della Pace nasce dalla visione del giovane Antonio Emanuele Augurusa, al cui percorso di fede, impegno caritativo e amore per la vita si richiama l’attività della Fondazione. L’obiettivo illustrato in Prefettura è superare i confini della singola comunità, coinvolgendo amministrazioni e associazioni in una rete capace di promuovere strategie comuni di crescita e coesione.

Nei prossimi mesi, secondo quanto annunciato dalla Fondazione, saranno avviati i primi incontri operativi con le istituzioni provinciali, i sindaci e le realtà associative. I passaggi previsti sono la stesura del testo del patto e la formalizzazione delle prime adesioni dei comuni della provincia.

All’incontro ha partecipato padre Anthony Pizzo, già priore degli Agostiniani del Midwest e, come riferisce la nota, amico di lunga data di papa Leone XIV. Arrivato in Italia da Chicago, ha accompagnato la Fondazione in una missione spirituale nei luoghi legati ad Antonio Emanuele, incontrando anche la comunità di Filogaso.

«Continuiamo a camminare insieme: tutto questo ruota attorno alla reciprocità e alle relazioni, al nostro legame reciproco e al procedere affiancati», ha sottolineato il religioso. «Questo è un viaggio che prosegue per tutti noi, perché il messaggio e la missione della Fondazione mettono al centro il valore di ogni singola persona e il contributo che ciascuno può dare per fare la differenza e trasformare vite».

Le relazioni con gli Stati Uniti e il sostegno ai progetti

Colosimo si è soffermata anche sul significato dell’incontro con la guida spirituale della Fondazione: «È assolutamente un privilegio aver conosciuto Padre Anthony Pizzo. È una persona che mi ha trasmesso da subito grande serenità, grande comprensione e soprattutto grande vicinanza».

Il confronto ha toccato inoltre lo sviluppo dei rapporti con gli Stati Uniti. «So che la Fondazione sta aumentando le relazioni proprio con la comunità di Chicago e credo che questa esperienza potrà servire anche per accrescere l’esperienza che come realtà state facendo su Filogaso, su una piccola comunità», ha osservato il prefetto.

In questa prospettiva si inserisce l’Augurusa Foundation American Friends Fund, lanciato dalla Fondazione con la recente apertura della sua prima sede nordamericana a New York. Nelle intenzioni dell’ente, lo strumento potrà favorire la raccolta di fondi dal Nord America a sostegno dei territori nei quali opera. Una possibilità di sviluppo che accompagna il progetto del patto, mentre restano da definire il testo dell’intesa e le adesioni delle amministrazioni.