I ragazzi hanno accompagnato i volontari nei supermercati di Vibo, Pizzo e Maierato. In Calabria raccolte 164 tonnellate, il 7,6% in meno rispetto al 2025. Il Banco Alimentare: «Il costo della vita incide sulla possibilità di donare. Da queste parti il gesto di offrire agli altri vale il doppio che altrove»

Sono 15.700 i chilogrammi di generi alimentari raccolti in provincia di Vibo Valentia durante la trentesima Giornata nazionale della Colletta Alimentare, che si è svolta ieri, sabato 14 novembre. Un risultato importante sul fronte della solidarietà, anche se inserito in un quadro regionale che registra una diminuzione delle donazioni rispetto allo scorso anno. Tra i protagonisti dell'iniziativa anche gli studenti del Liceo Capialbi, impegnati nei supermercati di Vibo Valentia, Pizzo e Maierato.

La giornata, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e organizzata sul territorio dal Banco Alimentare della Calabria, ha mobilitato volontari, associazioni, cittadini e giovani. Nei punti vendita aderenti, i clienti hanno potuto acquistare prodotti a lunga conservazione da destinare alle persone e alle famiglie in difficoltà economica.

Particolarmente significativa, nel Vibonese, la partecipazione degli studenti del Liceo Capialbi, che, accompagnati dai docenti e con il sostegno del dirigente scolastico, hanno scelto di dedicare il proprio sabato alla raccolta. Alcuni si sono alzati all'alba, affrontando anche lunghi spostamenti dai paesi di residenza per raggiungere i supermercati assegnati.

Un'esperienza che li ha messi a contatto con realtà spesso poco visibili: persone che hanno donato pur disponendo di risorse limitate, cittadini che hanno ricordato di avere ricevuto in passato il sostegno del Banco Alimentare e altri che si sono avvicinati ai volontari per chiedere aiuto.

Nel raccontare questa partecipazione, il Liceo Capialbi ha voluto ricordare anche Antonello Murone, figura profondamente legata alla storia del Banco Alimentare nel Vibonese. Un riferimento che conferisce all'impegno dei ragazzi anche il significato di un passaggio di testimone tra generazioni.

In Calabria donazioni in calo: pesa la crisi economica

A livello regionale, la Colletta Alimentare ha permesso di raccogliere complessivamente 164.400 chilogrammi di alimenti, contro i 178mila del 2025. La flessione è del 7,6%, pari a 13.600 chili in meno. Un arretramento che riguarda anche la provincia di Vibo Valentia, sebbene non sia stato comunicato il dato provinciale dello scorso anno necessario per quantificarne la diminuzione.

Nel dettaglio, Cosenza ha raccolto 82mila chilogrammi, Reggio Calabria 36mila, Catanzaro 24mila, Vibo Valentia 15.700 e Crotone 6.700. Soltanto il Cosentino registra un incremento rispetto al 2025, mentre nelle altre quattro province le donazioni sono diminuite.

Per Annalisa Filice, responsabile della Colletta Alimentare in Calabria, il calo va interpretato tenendo conto della situazione economica delle famiglie: «L'aumento del costo della vita, le difficoltà economiche delle famiglie e la progressiva riduzione del potere d'acquisto incidono inevitabilmente anche sulla possibilità di donare».

Una contrazione che non rappresenterebbe, dunque, un indebolimento della solidarietà. «Non crediamo che questa flessione rappresenti una minore sensibilità verso chi ha bisogno, quanto piuttosto il riflesso di una situazione complessa che coinvolge una parte sempre più ampia della popolazione», osserva Filice.

Un concetto ribadito dal presidente del Banco Alimentare della Calabria, Gerardo Franco Falcone: «In una regione particolare come la nostra, dove le difficoltà sono tante e spesso silenziose, anche un piccolo gesto vale doppio, forse triplo».

La raccolta coinvolge un'organizzazione che opera sul territorio calabrese dal 1997 e che, attraverso la propria rete di associazioni convenzionate, sostiene oltre 130mila persone in condizioni di fragilità. Quest'anno all'iniziativa hanno preso parte anche le Case circondariali di Locri e Reggio Calabria.

Gli alimenti donati saranno ora sottoposti alle operazioni di sistemazione e stoccaggio, prima di essere distribuiti alle organizzazioni territoriali che assistono le persone in difficoltà.

Per il Vibonese resta il dato concreto delle quasi 16 tonnellate di cibo raccolte e soprattutto il coinvolgimento di tanti giovani che hanno deciso di mettere il proprio tempo a disposizione degli altri. Un segnale di partecipazione che assume un valore particolare proprio mentre le difficoltà economiche rendono più complicato, anche per chi vorrebbe, compiere un gesto di generosità.