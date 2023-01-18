Il progetto pensato dall'amministrazione comunale è rivolto a tutti i cittadini residenti interessati

Conoscenza, competenza e formazione, al centro di uno dei progetti ideati dal Comune di Rombiolo, guidato dal sindaco Domenico Petrolo, che ha stipulato una convenzione con il “Centro Studi e Formazione Sigma”, per l’istituzione di un corso di addestramento professionale di Dattilografia di 200 ore, in modalità Fad (online). Il corso di formazione, promosso dall’amministrazione comunale, vale un punto nelle graduatorie Ata e verrà erogato gratuitamente a tutti i cittadini interessati, residenti nel comune di Rombiolo.

