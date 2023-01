Prevenire le truffe agli anziani, a Rombiolo incontro con i carabinieri

Prosegue anche nel Vibonese la campagna dell’Arma dei carabinieri volta a incontrare e informare i cittadini per prevenire e contrastare le truffe alle fasce più deboli della popolazione, in particolare agli anziani. Dopo Briatico e Limbadi, il prossimo appuntamento è a Rombiolo. L’iniziativa è promossa dalla locale Stazione dei carabinieri insieme all’amministrazione comunale e ha lo scopo di fornire ai cittadini – non solo anziani – numerosi consigli utili per saper riconoscere tali reati e quindi prevenirli. «Sono sempre più frequenti le chiamate di truffatori che si presentano come avvocati o carabinieri e chiedono denaro o gioielli come risarcimento per presunti incidenti stradali o arresti che avrebbero colpito i nostri parenti. Diffidate da tali richieste e chiamate sempre il numero di pronto intervento 112», fanno sapere dal Comune. L’incontro si svolgerà giovedì 19 gennaio alle ore 10:30, nell’auditorium comunale di Rombiolo.

LEGGI ANCHE: Rombiolo: nasce la commissione per intitolare piazze, vie ed edifici pubblici

Fondi per aprire nuove attività economiche, a Rombiolo sette gli ammessi

Articoli correlati