Il Comune di Vibo Valentia ha approvato il bando di gara ad asta pubblica, per l’alienazione degli immobili (fabbricati e terreni) ricompresi nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali per il triennio 2022 – 2023 – 2024”, approvati con deliberazione del Consiglio comunale dello scorso 2 maggio, al fine di garantire da tale cessione l’ottenimento del miglior prezzo in regime di libera concorrenzialità. All’asta pubblica in oggetto sarà conferita adeguata pubblicità, mediante pubblicazione del bando e dei suoi allegati all’Albo Pretorio “on line” sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia. [Continua in basso]
I beni immobili e i terreni messi in vendita dal Comune:
1)Immobile ex scuola elementare frazione San Pietro compreso area di pertinenza a corpo euro 90.000,00;
2) Immobile sito in piazza Luigi Razza mq 64 per un importo a corpo euro 42.510,44;
3) Terreno viale Accademie Vibonesi reliquato stradale denominato strada comunale “Del Felice Amante” foglio di mappa 34 limitrofa part. 790; (mq. 300,00 circa x €.200,00) = euro 60.000,00 ;
4) Terreno (porzione ex demaniale) via Roma di Vibo Marina, individuata al foglio 2 del N.C.E.U. part. 562 mq. 28,00 ( mq.28,OO x €. 80,00) = euro 2.240,00;
5) Terreno sito in via Roma frazione Vena Inferiore individuato catastalmente al foglio di mappa 40 part. 43 di mq. 300,00 x euro 40,00 valore di stima = euro 12.000,00 ;
6) Porzione di ex fabbricato rurale Strada provinciale per Piscopio censito al N.C.E.U. al foglio 39, part. 322 sub 1 di mq. 60,00 Categoria II Unità Collabenti” mq. 60,00 x €euro 100,00 = euro 6.000,00;
7) Porzione di ex fabbricato rurale Strada Provinciale per Piscopio censito al N.C.E.U. al foglio 39, part. 322 sub 2 Categoria II Unità Collabenti”; (mq.60,00 circa x € 100,00) = euro 6.000,00;
8) Porzione di ex vasca rurale Strada provinciale per Piscopio censita nel N.C.E.U. al foglio 39 part. 12 sub. 1, di mq. 30 circa Categoria II ; Area Urbana; (mq 30,00 x € 50,00 = euro 1.500,00);
9) Porzione di ex vasca rurale Strada provinciale per Piscopio censita nel N.C.E.U. al foglio 39 part. 12 sub. 2, di mq. 30 circa Categoria (mq 30,00 x € 50,00 = euro 1.500,00) ;
10) Porzione di ex vasca rurale Strada Provinciale per Piscopio censita nel N.C.E.U. al foglio 39 part. 12 sub. 3, di mq. 30 circa Categoria (mq 30,00 x € 50,00 = euro 1.500,00);
11) Terreno Via Giovanni XXIII da frazionare – Mq. 137,50 x € 60,00 = euro 8.250,00;
12) Residuato stradale Via XXV Aprile Vibo Valentia con sovrastante porzione di fabbricato identificato catastalmente al foglio 31 part. 488 di mq. 57,00 x € 100,00 = euro 5.700,00;
13) Palazzetto dello sport Viale della Pace (Attualmente occupato dalla Tonno Callipo), compresa area di pertinenza euro 2.003.788,00;
14) Residuato stradale in prossimità di Piazza S. Leoluca di mq 25 x euro 150,00 mq euro 3.750,00
15) 50 appartamenti Erp per un importo di euro 1.000.000,00;
