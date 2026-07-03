Sconti su sport, cultura ed eventi e priorità negli uffici comunali: l’accordo ha durata di un anno e si rinnova tacitamente. Il sindaco Romeo: «Non solo una semplificazione burocratica ma una scelta politica precisa»

Un passo importante verso l’inclusione sociale e l’accessibilità nel territorio comunale, quello compiuto dal Comune di Vibo Valentia. Su proposta congiunta degli assessorati alle Politiche sociali e alla Cultura, lo scorso 15 giugno è stato infatti approvato in giunta e inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo schema di convenzione con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità. La convenzione ha la durata di un anno con rinnovo tacito e mira a garantire la piena integrazione dei cittadini attraverso una serie di misure concrete.

Il sindaco Enzo Romeo non nasconde la sua soddisfazione: «La sigla di questa convenzione rappresenta un atto di civiltà e un dovere morale per la nostra amministrazione. L’adesione alla Disability card non è solo una semplificazione burocratica, ma una scelta politica precisa: vogliamo una Vibo Valentia aperta, solidale e priva di ostacoli, dove la cultura, lo sport e i servizi pubblici siano davvero alla portata di tutti, garantendo dignità e pari opportunità».

Anche gli assessori Lorenza Scrugli e Stefano Soriano si dicono ugualmente soddisfatti: «Con questo accordo diamo concretezza al concetto di inclusione. Abbattere del 50% i costi per il teatro, lo stadio e la pratica sportiva significa promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità. Altrettanto fondamentale è la corsia prioritaria negli uffici comunali, un segno tangibile di rispetto per il tempo e le esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Un grazie particolare agli uffici dei Servizi sociali per essersi mossi con celerità su una pratica di grande importanza».

Le agevolazioni previste

Grazie alla Carta europea della disabilità (Disability card), i titolari e i loro accompagnatori potranno accedere a tariffa ridotta o con modalità facilitate ai principali servizi cittadini.

- Sport e tempo libero: ingresso ridotto al 50% presso gli impianti sportivi comunali a gestione diretta per attività sportive o riabilitative. La medesima riduzione verrà inserita nei prossimi bandi per gli impianti in corso di concessione.

- Grandi eventi e cultura: sconto del 50% per i biglietti dello stadio comunale, del teatro comunale, nonché per mostre, parchi ed eventi culturali.

- Pubblica amministrazione: riconoscimento della priorità di accesso agli uffici comunali per il titolare della carta o per un suo delegato. L’accesso ai benefici sarà immediato: basterà esibire la propria Disability card o utilizzare l'identificazione informatica senza la necessità di ulteriori formalità burocratiche.