Prodotto da Italian International Film con Rai Cinema e il sostegno della Calabria Film Commission, il film è diretto da Tommaso Renzoni e scritto con Fausto Brizzi. Nella troupe anche 16 professionisti calabresi

Si sono concluse in Calabria, in diverse location tra Pizzo Calabro e Curinga, le riprese del film "L'ultima notte da single". Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, il film è una produzione Italian international film (società Lucisano media group) con Rai cinema ed è realizzato con il sostegno della Fondazione Calabria film commission. Scritto da Fausto Brizzi e Tommaso Renzoni che ne cura anche la regia, il film ha un cast composto da Amanda Campana, Adriano Moretti, Michela Giraud, Giuseppe Scoditti, Valeria Angione, Vittorio Pettinato.

Sul set al lavoro nella troupe 16 professionisti calabresi, 20 figurazioni speciali, circa 180 figurazioni e tra gli attori Costantino Comito e Saverio Malara.

A una settimana dal matrimonio Luca e Allegra festeggiano i rispettivi addii al celibato e al nubilato. Ma qualcosa, quella notte, va decisamente storto. Tra mezze verità, tentazioni e segreti difficili da confessare, i due futuri sposi si ritrovano a fare i conti con la domanda che, alla vigilia delle nozze, nessuno vorrebbe farsi: e se la persona giusta fosse un'altra?