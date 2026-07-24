La sacra effigie del patrono ha raggiunto Briatico accompagnata dai fedeli delle due comunità. In calendario per la festa del santo patrono anche numerosi eventi tra cui La Corrida, appuntamenti con la musica folcloristica e tradizionale Sagra della Pitta filata

Un momento di profonda fede e partecipazione ha unito le comunità di Conidoni e Briatico in occasione della processione a mare con la sacra effigie di San Giacomo Apostolo. Una giornata particolarmente significativa per la frazione briaticese che, dopo molti anni, ha riportato in vita un'antica tradizione, evitando che rimanesse soltanto nel ricordo delle generazioni più anziane.

Dopo un momento di preghiera, la statua del patrono è stata accompagnata dal borgo di Conidoni fino a Briatico, dove ha preso il via la suggestiva processione sul mare, rievocando un rito profondamente legato alla storia e all'identità del territorio. L'iniziativa ha richiamato numerosi fedeli, offrendo l'occasione di riscoprire e tramandare alle nuove generazioni un importante patrimonio di devozione, memoria e appartenenza.

Nel segno della tradizione

«È stato un momento davvero toccante. Facendo un bilancio possiamo dire – afferma il Comitato festa di Conidoni – che la processione è stata un successo, nonostante l'iniziale rischio di rinvio a causa del mare agitato. Fortunatamente il mare si è poi calmato, consentendo di tratteggiare la costa via mare con la statua del Santo. Per la comunità è stato un autentico ritorno alle origini: l'ultima processione risaliva al 2011 e, prima ancora, al 1998. In passato la processione a mare con San Giacomo rappresentava un appuntamento molto sentito e si svolgeva con regolarità».

Parole di apprezzamento sono giunte anche dall'amministrazione comunale: «Dopo anni di attesa – si legge in un post pubblicato sui social – la Marina di Briatico ha riabbracciato San Giacomo il Maggiore, il Santo pescatore. Una giornata di grande emozione che ha unito nella festa le comunità di Conidoni e Briatico, nel segno della devozione e della tradizione».

Gli altri eventi

Il calendario dei festeggiamenti in onore di San Giacomo Apostolo – fortemente voluto dal Comitato di Conidoni in piena sinergia con la locale parrocchia e don Ivan - proseguirà fino al 1° agosto. Accanto alle celebrazioni religiose, il programma propone serate di musica, spettacoli, giochi popolari, momenti di aggregazione e la tradizionale Sagra della Pitta Filata, tra gli appuntamenti estivi più attesi.

Venerdì 24 luglio, alle 19, sarà celebrata la Santa Messa nell'ex edificio scolastico. Alle 20.30 spazio a La Corrida, con i dilettanti allo sbaraglio, seguita dall'esibizione del gruppo musicale Notte di Note.

Sabato 25 luglio la giornata si aprirà alle 8.30 con la Santa Messa nell'ex edificio scolastico. Alle 16 sono in programma i tradizionali incanti nella Piazzetta di San Giacomo, mentre alle 18 si terrà una nuova celebrazione liturgica cui seguirà la processione per le vie del paese, accompagnata dal Complesso Bandistico A.M.G.V. In serata, la Piazzetta di San Giacomo ospiterà l'esibizione del gruppo Progetto Tarantella. Per tutta la giornata non mancheranno i tradizionali Balli dei Giganti. I festeggiamenti si concluderanno ufficialmente sabato 1° agosto, dalle 20, con la tradizionale Sagra della Pitta Filata di Conidoni, organizzata in onore di San Giacomo Apostolo. La serata sarà animata da musica dal vivo con artisti folkloristici locali, Marataro e altre sorprese.