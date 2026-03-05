Proseguire nel percorso intrapreso, attraverso laboratori pastorali nei vicariati, coinvolgendo i presbiteri ei laici delle diverse realtà ecclesiali, con il fine di giungere a scelte pastorali condivise e operative. Queste le coordinate tracciate dal vescovo Attilio Nostro al termine del convegno diocesano "Una Chiesa che ascolta, discerne e cammina insieme. Dal Documento finale del Sinodo alle scelte pastorali", svoltosi presso l'auditorium della parrocchia “Gesù Salvatore” di Vena di Ionadi. All'incontro hanno partecipato oltre 500 fedeli provenienti dalle parrocchie e dalle altre realtà ecclesiali della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, segno concreto di una comunità viva e desiderosa di mettersi in ascolto dello Spirito per progettare il proprio futuro. Il convegno si è aperto con la preghiera comunitaria presieduta dallo stesso monsignor Nostro, richiamo sull'importanza di un cammino ecclesiale condiviso, fondato sull'ascolto reciproco e sulla corresponsabilità. Subito dopo l'introduzione dei lavori da parte dei vicari episcopali, don Pasquale Rosano e don Roberto Carnovale, i quali hanno delineato le finalità dell'incontro: tradurre il cammino sinodale in scelte pastorali concrete e operative.

L’appuntamento è entrato nel vivo con gli interventi di suor Antonia Del Mas, religiosa del PIME operante nella Diocesi di Rossano-Cariati, e di don Vito Impellizzeri, preside della Facoltà teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” di Palermo. La prima ha, nell'occasione, ripercorso le tappe del cammino sinodale della Chiesa universale e italiana, offrendo una sintesi efficace del Documento finale del Sinodo. La sua riflessione, nello specifico, ha messo in evidenza la necessità di una conversione sinodale, missionaria e anche strutturale delle comunità cristiane, chiamate a rinnovarsi per essere sempre più segno credibile del Vangelo nel mondo contemporaneo. Per quanto riguarda il teologo, invece, nella sua relazione si è soffermato sull'attuale momento storico della Chiesa, descrivendolo come un tempo sospeso tra il “non più” e il “non ancora”. Da qui l'invito ad avviare processi profetici capaci di guardare oltre le difficoltà del presente.

«La Pasqua di Cristo – ha sottolineato don Impellizzeri – è il criterio del vero cambiamento: la comunità dei credenti vive nell'attesa dello Sposo e traduce questa tensione escatologica in carità concreta, prossimità e amore reciproco. È emersa con forza la necessità di una sintesi vitale tra liturgia e spiritualità, dove i carismi, dono dello Spirito Santo, non siano ridotte a semplici competenze organizzative, ma riconosciuti come grazia che anima e rinnova la vita ecclesiale. Non si tratta di “gestire” la fede ma di lasciarsi guidare dalla Parola e dallo Spirito».