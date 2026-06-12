Sabato 13 giugno l'iniziativa lungo Corso Vittorio Emanuele III per sensibilizzare i cittadini sui fenomeni corruttivi nel settore sanitario e chiedere più trasparenza, controlli e responsabilità

Una visita oculistica per leggere con lenti diverse i diversi fenomeni corruttivi. Libera Calabria sabato 13 giugno ore 10.30 in Corso Vittorio Emanuele III a Vibo Valentia promuove il flash mob “Occhi aperti sulla corruzione”, un’azione per accendere riflettori sui numerosi casi di corruzione in ambito sanitario che hanno investito la regione Calabria. I dettagli sono contenuti in una nota dell’associazione.

La sanità – scrivono i membri di Libera – è uno dei settori più vulnerabili a comportamenti illegali e illeciti corruttivi anche a causa dell'entità della spesa per acquisti pubblici. Sono tante le inchieste giudiziarie che fanno emergere un quadro di corruzione, di commistioni e intrecci tra politica, burocrazia, mafia. Procedimenti che riguardano gestione degli appalti, nomine pubbliche e scambio politico-amministrativo, e sullo sfondo intersezione diretta o indiretta con la criminalità organizzata con una centralità strutturale della sanità come leva di potere e affetta da "corruzione sistemica".

Il flashmob “Occhi aperti sulla corruzione” rientra nelle azioni della campagna nazionale “Fame di verità e giustizia” che ha l’obiettivo di rimettere al centro della vita pubblica l’urgenza nel contrasto a mafiosi e corrotti. “Occhi aperti sulla corruzione” attraverserà tutta Italia dall’8 al 13 giugno per chiedere, di rafforzare trasparenza, controllo e responsabilità.