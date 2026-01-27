Dimostrazione di come si prepara una nuova bevanda o come si possono ottenere palline da vecchi calzini spaiati. Queste ed altre le iniziative in programma per un evento al quale tutti possono partecipare con i prodotti della loro inventiva. Domenica 8 febbraio, nella piazza del Santuario della Madonna di Pompei, via Umbria di Vibo Marina, a partire dalle ore 9 si svolgerà l’evento dal titolo “Festival dell’Autoproduzione”.

Si tratta di una mattinata di dimostrazioni che avrà come protagonisti i produttori che, in vari settori, hanno dato vita a qualcosa creata da loro stessi. Saranno esposte le varie produzioni e verrà dato spazio a diversi laboratori. Il programma della manifestazione prevede, alle ore 9, un piccolo rinfresco di benvenuto con una particolare attenzione per l’ambiente: saranno infatti banditi piatti e bicchieri di plastica, motivo per cui gli organizzatori invitano a portarsi da casa piatti, bicchieri e quanto serve per la consumazione.

A seguire, sono previste diverse attività: esposizione degli autoprodotti, laboratori, spazio costruzioni Lego, mostra d’arte. Alle ore 11 verrà allestito da Matias, a scopo dimostrativo, un laboratorio per la produzione della “Kombucha”, una bevanda leggermente acida e frizzante, ottenuta dalla fermentazione del thé, ricca di antiossidanti e con proprietà antibatteriche. Alle ore 12 sarà la volta del laboratorio di riciclo creativo, durante il quale saranno costruite palline da giocoliere con i vecchi calzini. I produttori “ Vestiti Ribelli” invitano a portare i propri calzini spaiati per il laboratorio ma , viene raccomandato, non calzini bucati. L’intrattenimento musicale sarà curato con dj-set a cura di Massimo Cappuccio.