Il ministero sceglie il polo vibonese che comprende l’Itg, l’Iti e l’Ite come rappresentante italiana alle gare. La dirigente: «Essere stati scelti tra tutte le scuole d’Italia è un ulteriore riconoscimento per noi, che in questi anni ci siamo distinti per capacità innovativa e tecnologica»

L’Istituto di Istruzione Superiore ITG, ITI e ITE di Vibo Valentia rappresenterà l’Italia alla 45ª edizione della competizione scientifica giovanile di Pechino. L’annuncio sarà al centro di un incontro pubblico in programma il 26 febbraio nell’Aula Magna dell’istituto.

L’Istituto di Istruzione Superiore ITG, ITI e ITE di Vibo Valentia è stato selezionato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per rappresentare l’Italia alla 45ª edizione della Beijing Youth Science Creation Competition (BYSCC), in programma a Pechino dal 25 al 29 marzo 2026.

La partecipazione alla manifestazione internazionale sarà presentata ufficialmente nel corso di un incontro di comunicazione e promozione previsto per il 26 febbraio alle ore 10 nell’Aula Magna dell’istituto, in via G. Fortunato, a Vibo Valentia. L’iniziativa è aperta alla stampa e vedrà la presenza di personalità regionali e nazionali del mondo dell’istruzione.

Durante l’appuntamento sarà illustrato il progetto con cui la scuola prenderà parte alla competizione, dal titolo Think, Move, Control… Technology at the service of Disability, dedicato all’applicazione delle tecnologie a supporto della disabilità.

«L’opportunità concessaci – ha dichiarato la dirigente scolastica dell’IIS, Maria Gramendola – è sì un motivo di grande vanto, ma sarà soprattutto un’enorme responsabilità, poiché agiremo come soggetti che rappresenteranno il Paese intero. Essere stati scelti tra tutte le scuole d’Italia è un ulteriore riconoscimento per l’Istituto d’Istruzione superiore di Vibo Valentia, che in questi anni si è distinto per capacità innovativa e tecnologica e il cui operato è stato sempre sostenuto dai concetti di servizio e collaborazione, in stretta sinergia con le altre Istituzioni del territorio».