Dal 16 al 20 novembre parteciperanno al progetto “Scuole in Opera” a Reggio Calabria. Le coreografie, tra danze storiche e musica verdiana, sono firmate dalla docente Gabriella Cutrupi

Dal minuetto alle note di La donna è mobile, le studentesse del Liceo coreutico “Capialbi” di Vibo Valentia porteranno la danza sul palco del Teatro Cilea di Reggio Calabria. Dal 16 al 20 novembre le alunne delle classi terza e quarta si esibiranno nell’ambito di “Scuole in Opera”, il progetto che dà loro l’occasione di misurarsi con un palcoscenico professionale.

Dal minuetto alla musica di Verdi

Le studentesse saranno impegnate nella preparazione e nell’esecuzione di sequenze coreografiche che accostano la danza classica al repertorio storico. In programma ci sono le rievocazioni del minuetto e del perigordino, due danze per le quali il lavoro sulla tecnica si accompagna alla ricerca sui passi e sulle forme dell’epoca.

A chiudere l’esibizione sarà una coreografia sulle note di La donna è mobile, la celebre aria del Rigoletto di Giuseppe Verdi. A ideare le coreografie per l’occasione è stata la docente Gabriella Cutrupi, tutor scolastica del progetto.

Gli spettacoli si terranno al mattino e al pomeriggio per accogliere le scuole e gli appassionati. Nella nota il Capialbi ringrazia il dirigente scolastico Antonello Scalamandrè per l’attenzione al percorso formativo delle studentesse.