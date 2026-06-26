Anche per la stagione estiva 2026 la Pro Loco Vibo Marina Ets, attraverso l’attività dei propri volontari, rinnova il proprio impegno per contribuire all’accoglienza e favorire l’incontro tra cittadini e visitatori nel territorio costiero di Vibo Marina.

Un’area dall’economia complessa, ma ricca di importanti fattori di attrazione turistica a livello nazionale, internazionale e di prossimità: dalla balneazione agli sport nautici, dalle passeggiate sul lungomare ai collegamenti marittimi con le Isole Eolie e alle escursioni costiere, fino ai servizi per la nautica da diporto, alla piccola attività crocieristica, alla ricettività, alla gastronomia locale, ai negozi, ai servizi alla persona, alle opportunità di svago e benessere. A tutto questo si aggiungono l’identità di un luogo unico e la tradizionale ospitalità della comunità locale, valori da preservare insieme a un equilibrato rapporto qualità-prezzo.

Il servizio di Punto informazione Pro loco

Anche per l’estate 2026 – si fa rilevare - prosegue il servizio del Punto Informazione della Pro Loco, ospitato nella piccola sede situata nell’area portuale di via Roma, accanto alla Capitaneria di Porto. Il punto informativo resterà aperto per alcune ore al giorno grazie all’impegno dei volontari, in attesa dell’avvio del Servizio Civile, garantendo inoltre un servizio di reperibilità telefonica. Si tratta di un’iniziativa gratuita che, da anni, offre assistenza e informazioni ai cittadini e ai turisti che raggiungono Vibo Marina via terra, ferrovia o mare.

La Piccola biblioteca del porto

All’interno del punto Iat trova spazio anche la "Piccola biblioteca del Porto e del Mare", che mette a disposizione libri in prestito per chi transita nello scalo e coordina le book crossing realizzate dalla Pro Loco. Le caratteristiche casette colorate, con volumi in diverse lingue, sono state installate sulla banchina Fiume, presso i pontili di via Emilia, a Bivona, Porto Salvo e Longobardi con l’obiettivo di promuovere la lettura.

Come negli anni passati, inoltre, sono in programma diverse iniziative socio-culturali e di intrattenimento estivo. Gli eventi, organizzati in collaborazione con il Comune e con l’Istituto "Amerigo Vespucci – Murmura", grazie alla disponibilità dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, si svolgeranno nelle ore serali nella retrobanchina Fiume, nei pressi della Capitaneria di Porto: una suggestiva cornice che permette di vivere gli appuntamenti culturali godendo anche della bellezza della baia di Santa Venere.

Ti porto un libro

A luglio si terrà la X edizione di “Ti Porto un libro”2026 che comprenderà 4 serate nella retro-banchina Fiume – con posti a sedere limitati- incontri con gli autori, momenti di musica dal vivo. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno di venerdì, alle 21.30.

10 luglio: “Con il buio me la vedo io”, autore Anna Mallamo – Edizioni Einaudi

Edizioni Einaudi 17 luglio: “L’ultima Notte”, autore Maurizio Bonanno - Edizioni il Cristallo

Edizioni il Cristallo 24 luglio: “Non è mai troppo tardi” per iniziare a vivere davvero -Edizione San Paolo – autore Alfredo Altomonte – Edizioni San Paolo.

31 luglio: “Dove canta il cuculo” autore Gioacchino Criaco – Edizione Piemme.

Nel mese di agosto è in programma la VI edizione della rassegna “Ti Porto al cinema” 2026 con 3 serate di cinema all’aperto sempre nella retrobanchina Fium. Previsto un’iniziale intrattenimento su temi socio-culturali e promozione del territorio, seguito dalla proiezione gratuita di un film all’aperto. Posti a sedere limitati.

Premio Porto Santa Venere

Sabato 19 settembre è prevista la XIII Edizione del tradizionale “Premio Porto Santa Venere”2026, tradizionale talk-show con testimonianze e l’esibizione della Fanfara del Porto e del Mare. In occasione dell’evento si terrà la consegna riconoscimento e l’artistico trofeo del maestro Antonio La Gamba a cittadini che si sono impegnate per il territorio, Enti, Associazioni, lavoratori di aziende, quanti hanno contribuito a promuovere il luogo, il porto, volendo bene alla nostra cittadina.

L’impegno della Pro loco

La Pro Loco, presidio civico e di legalità, continuerà anche quest’anno a fare la propria parte, dedicando attenzione al territorio, ai beni culturali e ambientali e ai bisogni di cittadini e turisti. Proseguirà inoltre nell’attività di segnalazione dei disservizi e di stimolo nei confronti degli enti e delle istituzioni affinché i centri costieri siano sempre più puliti, curati, sicuri e funzionali.

Per questa stagione estiva, conclude il comunicato, l’auspicio è che cittadini e visitatori possano finalmente usufruire di due importanti siti come la Tonnara e l’area del Castello di Bivona. Allo stesso tempo si guarda con fiducia all’avvio del progetto per l’edificio polifunzionale di Vibo Marina, destinato a ospitare servizi essenziali per la comunità, e all’atteso ripristino della storica denominazione "Porto Santa Venere", un marchio identitario di grande valore, capace di contribuire alla promozione del singolare paese-porto e dell’intera città.