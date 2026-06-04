Il Comune di Vibo Valentia lancia il calendario degli eventi di giugno, un mese che segna l’inizio dell’estate e che, assicurano da Palazzo Luigi Razza, «offrirà un programma ricco di appuntamenti culturali, musicali, sportivi e di intrattenimento per tutte le età. Concerti, attività all’aperto, iniziative per famiglie, spettacoli serali e momenti dedicati alla socialità animeranno la città e le sue frazioni, trasformando giugno in un periodo di partecipazione diffusa e di valorizzazione degli spazi urbani».

«Con il calendario di giugno - dichiara l’assessore alla Cultura e al Turismo, Stefano Soriano - apriamo ufficialmente la stagione estiva, proponendo un mese dinamico, vivace e pensato per coinvolgere tutta la comunità. Musica, sport e spettacoli rappresentano un linguaggio universale capace di unire generazioni e di valorizzare i nostri luoghi. È fondamentale programmare con anticipo: cittadini e turisti hanno bisogno di potersi organizzare per tempo, e offrire un calendario chiaro e strutturato significa rispondere alle esigenze di chi vive la città e di chi la sceglie come destinazione. Vibo Valentia continua a crescere come polo culturale e turistico, e la pianificazione è uno degli strumenti più importanti per garantire qualità e accoglienza».

Tanti gli eventi di grande qualità proposti anche questo mese, iniziato con la Festa della Repubblica che ha visto un applauditissimo concerto del coro e orchestra del Conservatorio al teatro comunale, proseguito all’insegna della musica con il lancio del format “Musica è Festa” insieme al Liceo Capialbi e al Conservatorio, un festival voluto dall’assessorato per coinvolgere tutte le scuole e le realtà musicali del territorio che possono presentare le loro proposte ed essere inserite all’interno di un cartellone che rimarrà aperto e dinamico.

Lo sport farà tappa in città in diversi momenti, con la Giornata nazionale che verrà celebrata domenica 7 a Vibo Marina, il passaggio del Giro d’Italia Next Gen 2026 il 14 giugno e la prima Corri Vibo il 21, non una semplice maratona ma una tappa della quarta prova regionale Cds corsa su strada master, patrocinata dalla Fidal Calabria. La musica si sposterà dalle piazze ai pontili di Vibo Marina per vivere il suo momento più intenso con la prima edizione di una manifestazione che ha tutti gli ingredienti per diventare un’attrattiva anche fuori dai confini provinciali: il Light Fest tra i pontili di Vibo Marina, non una semplice serata di musica ma un evento unico e straordinario, pronto a stupire tutti per la sua originalità e la carica di energia che porta con sé. Un evento firmato da Top Events Lab, del quale verranno svelati ulteriori dettagli nei prossimi giorni. «Questi sono soltanto alcuni degli eventi di un giugno che sarà il trampolino di lancio di un’estate che si preannuncia eccezionale», riferiscono dall’Amministrazione comunale. Di seguito il programma.