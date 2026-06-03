Il 7 giugno spazio all’artigianato e al commercio locale, dalle ore 7 alle 20:30. Inziativa del Comune con Ana Ugl Calabria. L’assessore De Luca: «Vicinanza al settore e occasione d’incontro per i cittadini»

Domenica 7 giugno, dalle 7 alle 20:30, il viale del Parco urbano di Moderata Durant a Vibo Valentia sarà animato dal mercato “Aspettando l’estate”, una giornata dedicata al commercio, all’artigianato e alla socialità.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Commercio del Comune di Vibo Valentia, in collaborazione con Ana Ugl Calabria, con l’obiettivo di valorizzare le attività del territorio e offrire ai cittadini un’occasione di incontro in un contesto naturale e accogliente.

Tra gli stand saranno presenti espositori provenienti da diverse realtà locali, con prodotti tipici, artigianato creativo, idee regalo e proposte per tutte le età. Un appuntamento pensato per famiglie, visitatori e appassionati che desiderano vivere la città in un’atmosfera rilassata e vivace.

«Con questo mercato - dichiara l’assessore al Commercio, Ketty De Luca - vogliamo dare un segnale concreto di vicinanza al nostro tessuto commerciale e allo stesso tempo offrire ai cittadini un momento di partecipazione. Il Parco urbano e il suo bellissimo viale sono uno spazio che appartiene alla comunità e iniziative come questa contribuiscono a renderlo vivo e capace di generare valore. Ringrazio Ana Ugl Calabria per la collaborazione e tutti gli espositori che hanno scelto di essere presenti».

Il Comune di Vibo Valentia invita la cittadinanza a «partecipare numerosa e a vivere insieme una giornata dedicata alla valorizzazione delle attività locali».