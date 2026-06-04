Ha debuttato ufficialmente mercoledì 3 giugno a Vibo Valentia “Musica è Festa”, il nuovo format culturale promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune. Un progetto dedicato alla musica, alla danza e alle arti figurative nato con l'obiettivo di valorizzare i talenti del territorio e costruire una rete stabile tra scuole, istituti, associazioni e realtà formative.

L’iniziativa è stata concepita come un festival diffuso, aperto e in continua evoluzione, con un cartellone destinato ad arricchirsi nel tempo attraverso nuove proposte e collaborazioni provenienti dal mondo culturale e artistico cittadino.

Ad inaugurare il programma è stato lo spettacolo di musica e danza realizzato dal Liceo statale “Vito Capialbi”, in collaborazione con il Comune di Vibo Valentia e il Conservatorio “Fausto Torrefranca”, con il coinvolgimento di studenti, docenti e personale scolastico.

Gli spazi dell’ex Collegio dei Gesuiti si sono trasformati per l’occasione in un palcoscenico dedicato alle espressioni artistiche del territorio. Il programma ha proposto un percorso capace di intrecciare orchestra, coro, ensemble strumentali e performance coreutiche, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva all’insegna della creatività e della formazione.

La manifestazione si è aperta alle 17.30 con i saluti istituzionali del sindaco Enzo Romeo, del direttore del Conservatorio Francescantonio Pollice e del dirigente scolastico Antonello Scalamandrè. A seguire si sono esibiti l’orchestra e il coro diretti da Diego Ventura, con il contributo dei docenti dei dipartimenti musicali e coreutici. Dalle 19 spazio alla danza, attraverso le performance curate dalle docenti Roberta Di Natale, Daniela Ruggiero, Gabriella Cutrupi e dai maestri accompagnatori.

Per l’assessore alla Cultura Stefano Soriano, “Musica è Festa” rappresenta molto più di una semplice rassegna di eventi. «Con “Musica è Festa” inauguriamo un nuovo modo di vivere la cultura a Vibo Valentia: non un singolo evento, ma un percorso condiviso, diffuso, partecipato», ha affermato.

Soriano ha inoltre sottolineato la centralità delle nuove generazioni e delle istituzioni formative coinvolte nel progetto: «Un festival che mette al centro i nostri giovani, le scuole, il Conservatorio, le realtà formative e artistiche che ogni giorno costruiscono bellezza e competenze, e che invitiamo a farsi avanti perché il nostro calendario è e resterà aperto ad ogni proposta che meriti di essere valorizzata».

L’assessore ha indicato nel debutto del Liceo “Vito Capialbi” un esempio concreto della filosofia che anima l’iniziativa: «Questo primo appuntamento del Liceo Capialbi rappresenta perfettamente lo spirito del progetto: qualità, impegno, comunità».

L’obiettivo finale, ha concluso Soriano, è quello di rafforzare il ruolo della città come centro di produzione culturale: «Vogliamo che Vibo diventi sempre più una città che produce cultura, non solo che la ospita, e questo format va esattamente in questa direzione».