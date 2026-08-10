A partire da oggi spazio a degustazioni, giganti, serate celebrative e spettacoli per le feste dell’Assunta e San Rocco. Il calendario

Settimana r icca di eventi sul territorio comunale di Mileto. Si inizierà questa sera 10 agosto con la Degustazione di prodotti tipici in programma nella villa comunale “Padre Raffaele De Lorenzo” a partire dalle 20, promossa dall’associazione turistica Pro Loco. Domani 11 agosto, sempre nella città capoluogo, si svolgerà l’atteso Raduno dei Giganti. Giunto alla sua IX edizione, l’appuntamento patrocinato dal Comune calamiterà nella cittadina normanna migliaia di spettatori provenienti da tutta la regione, pronti in serata ad assistere al coinvolgente spettacolo proposto da decine di coppie dei mitici colossi in cartapesta Mata e Grifone, metafora del processo di rilatinizzazione attuato nell’XI secolo nel meridione d’Italia da Roberto il Guiscardo e Ruggero I d’Altavilla. Nell’occasione i presenti potranno anche ammirare le bellezze storico-artistiche e archeologiche dell’antica capitale normanna, grazie all’apertura straordinaria del Museo nazionale di Mileto, in programma dalle 20 alle 24.

Il giorno dopo, mercoledì 12 agosto, l’attenzione sarà rivolta alla frazione san Giovanni, dove si terrà la XXII edizione del Festival della cucina calabrese, sagra paesana pronta a proporre agli ospiti un ricco vassoio di prelibatezze culinarie del luogo al modico prezzo di 12 euro. Al riguardo, tra i punti di forza il particolare non da poco che il tutto verrà servito a tavola. Il ricco calendario di manifestazioni proseguirà nella serata di giovedì 13 agosto nella frazione Paravati e a Calabrò. Nel paese natio della Serva di Dio Natuzza Evolo, in piazza Caduti di Nassiriya è previsto l’evento celebrativo per la rinascita e la riapertura dei microfoni di Radio Paravati, emittente storica del territorio che, tra l’altro, proprio quest’anno commemora i 50 anni dalla sua fondazione.

Nel rione di Mileto, invece, l’appuntamento è con la commedia teatrale “Tempi moderni”, proposta dall’associazione “Rocco Lico” di San Costantino Calabro in occasione dei festeggiamenti di Santa Maria Assunta. La settimana di eventi proseguirà il 14 agosto con il concerto della Cover Band “Annalisa e Cremonini” e, il giorno dopo, sabato 15 agosto, con lo spettacolo “Anni 90 dj set”, sempre nell’ambito della festa della Madonna dell’Assunta di Calabrò. Il degno finale si consumerà domenica 16 agosto a San Giovanni, dove a partire dalle 22 è previsto il concerto di Angelo Famao, al termine della festa patronale di San Rocco.