Quindici anni. Tanto è passato dalla morte dell'indimenticato monsignor Domenico Tarcisio Cortese. Ricorreva l'11 novembre del 2011, infatti, quando l'allora vescovo emerito della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, nonché membro della Commissione episcopale italiana per il clero e la vita consacrata, si spegneva ottantenne all'interno dello spartano appartamento che da qualche tempo occupava nella Casa di Fraternità sacerdotale “Madre Teresa Casile”, situata a Roma in via del Casaletto. A provocarne la sua dipartita terrena, in quella triste mattinata autunnale, un improvviso infarto. A ritrovarlo esanime, alcune Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù, gestori dell'Istituto capitolino. Alcuni giorni dopo il suo corpo venne tumulato con tutti gli onori all'interno di un apposito monumento marmoreo situato sulla navata destra della basilica cattedrale di Mileto, chiesa madre della millenaria diocesi che lui aveva guidato per ben 28 anni.

In occasione del XV anniversario della sua morte, una messa di suffragio sarà celebrata quest’oggi nell'edificio sacro. Non ci potrà essere fisicamente, purtroppo, il parroco Domenico Dicarlo, il quale nell'arco della sua vita ha funto da ombra e da vero e proprio figlio adottivo per il prelato nativo di San Giovanni in Fiore. Il sacerdote da tempo sta combattendo la dura battaglia contro un brutto male, dando un grande esempio di fede cristiana, in totale affidamento a Dio. Alla guida della diocesi miletese dall'8 settembre del 1979, monsignor Cortese, ministro provinciale dell'ordine dei Frati minori francescani, ha lasciato il suo incarico vescovile per sopraggiunti limiti di età nel settembre del 2007. Da allora si era trasferito a Roma, anche se non disdegnava di ritornare spesso in Calabria, in particolare nella sua amata città sede di diocesi.