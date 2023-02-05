È stata presentata in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. I parrucchieri offriranno gratuitamente il taglio a chi deciderà di contribuire alla creazioni di parrucche

“Dacci un taglio e regala un sorriso”: si chiama così l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Serra San Bruno e presentata in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. Un piccolo gesto per chi sta combattendo una grande battaglia. Ma in cosa consiste? I parrucchieri della cittadina che aderiscono all’iniziativa offriranno gratuitamente il taglio a chi donerà capelli della lunghezza di almeno 28cm: la donazione sarà utilizzata per creare di parrucche per pazienti oncologici. Dell’iniziativa si è parlato durante l’incontro organizzato a Serra in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, alla presenza pure delle associazioni Acmo, Arco, Grace e La voce di una è la voce di tutte. «È stata inoltre illustrata dal consigliere regionale Luciana De Francesco – spiega il sindaco di Serra, Alfredo Barillari – la proposta di legge regionale per elargire un contributo economico a favore dei pazienti oncologici affetti da alopecia per acquistare una protesi tricologica. L’obiettivo è quello di istituire una “banca regionale dei capelli”, dove i calabresi possano donare i propri capelli per creare delle parrucche per i pazienti che, a seguito dei trattamenti chemioterapici, li perdono. L’iniziativa ha visto anche il contribuito del dottore Bonaventura Lazzaro, assessore alle politiche sociali presso il Comune di Catanzaro e specialista in Oncologia».

LEGGI ANCHE: Giornata raccolta farmaco, nel Vibonese aderiscono cinque farmacie

Giornata internazionale contro il cancro: il “Cnddu” propone la settimana formativa a scuola