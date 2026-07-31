Proseguono i preparativi per la seconda edizione di “EmozionARTI a Rombiolo”, l’estemporanea di pittura organizzata dalla Pro Loco Rombiolo, con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Rombiolo, in programma il 7 agosto.

La presidente della Pro Loco, Alessia Gerace, insieme ai soci dell’associazione, è al lavoro da mesi per organizzare una nuova edizione dell’evento, dedicato alla valorizzazione degli artisti e del territorio.

Tra le novità di quest’anno c’è la partecipazione di pittori provenienti non solo dalla Calabria, ma anche da diverse regioni del Centro, del Nord e delle Isole, un aspetto che conferma la crescita della manifestazione.

L’edizione 2026 prevede inoltre premi raddoppiati, nuove categorie di concorso e, per la prima volta, anche il coinvolgimento del pubblico, che potrà votare l’opera preferita.

Gli artisti lavoreranno dalle 8 alle 18 tra le vie del paese. Al termine, le opere saranno consegnate all’organizzazione per la valutazione. Alle 18:30 sarà inaugurata la mostra con tutti i dipinti realizzati durante la giornata, mentre alle 20 si terrà la cerimonia di premiazione con la proclamazione delle opere vincitrici da parte della giuria.

«Desidero ringraziare la fitta rete di partner che sta sostenendo questo importante evento culturale – afferma la presidente Alessia Gerace –. Regione Calabria, Gal Terre Vibonesi, BCC, Distilleria Caffo, ma anche molte attività commerciali, associazioni e singoli cittadini, testimonianza concreta di un progetto condiviso che tende a includere diversi attori della filiera culturale e sociale e che punta a elevati livelli di eccellenza».