La studentessa dell'Istituto comprensivo di Rombiolo ha concluso le scuole medie con ottimi voti nonostante il ricovero. «Non possiamo che ringraziare l'ospedale di Vibo Valentia: anche nella nostra terra esistono professionalità e umanità che meritano di essere riconosciute», racconta la famiglia

Prima la rovinosa caduta, poi gli esami di terza media sostenuti in una stanza d'ospedale, in attesa di un delicato intervento chirurgico. Ora, per la giovanissima Fatima Arena, è finalmente arrivato il momento di godersi le vacanze estive, lasciandosi alle spalle uno dei periodi più difficili della sua vita.

Lo scorso giugno, la studentessa dell'Istituto comprensivo di Rombiolo, residente a Zungri, ha affrontato la prima e la seconda prova dell'esame di Stato direttamente dal reparto di Pediatria dell'ospedale "Jazzolino" di Vibo Valentia, dove era ricoverata in seguito a un grave incidente. Nonostante il dolore, la preoccupazione e l'attesa dell'intervento, Fatima ha superato brillantemente gli esami, dando prova di grande determinazione e maturità.

«A distanza di oltre un mese dall'incidente di nostra figlia desideriamo ringraziare di cuore il dottor Francesco Luciano, che ha eseguito un intervento molto delicato prendendosi cura non solo della paziente, ma anche di noi familiari, rassicurandoci costantemente sul buon esito dell'operazione», raccontano i genitori, evidenziando la professionalità e l'umanità dimostrate dal chirurgo.

Parole di gratitudine vengono rivolte anche a tutto il personale sanitario dello Jazzolino, che ha accompagnato Fatima nel percorso di cura fino alla completa ripresa. «Dopo la rimozione del gesso è finalmente tornata in piedi. Dovrà affrontare ancora un periodo di fisioterapia, ma presto tutto tornerà alla normalità», spiegano.

Un'esperienza che la famiglia difficilmente dimenticherà. «Fatima ha concluso la scuola media con ottimi voti. Ha sostenuto le prove scritte in ospedale e il colloquio orale online. Non possiamo che ringraziare l'ospedale di Vibo Valentia: anche nella nostra terra esistono professionalità e umanità che meritano di essere riconosciute».

Infine, il pensiero più emozionante è dedicato alla forza dimostrata dalla ragazza. «Ha affrontato tutto con un coraggio straordinario. È stata lei, nonostante il dolore, a trasmettere forza a noi genitori nei momenti più difficili. Siamo immensamente orgogliosi di lei».

La storia di Fatima dimostra come, quando scuola, sanità e famiglie riescono a collaborare, anche gli ostacoli più difficili possano essere superati con determinazione, competenza e solidarietà.