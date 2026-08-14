Sarà Eugenio Bennato uno dei grandi protagonisti dell’estate ricadese. Il cantautore e musicista napoletano si esibirà questa sera, venerdì 14 agosto, alle 22 nell’anfiteatro di Torre Marrana, a Ricadi, per un concerto a ingresso gratuito che promette di trasformarsi in un viaggio musicale attraverso il Mediterraneo e i Sud del mondo.

Da oltre sessant’anni Bennato porta avanti una ricerca capace di intrecciare tradizioni apparentemente lontane: musica napoletana e melodie arabe, flamenco e canti africani, tarantelle calabresi e pizzica salentina, fino alle suggestioni brasiliane. Un percorso che ha trovato la sua espressione nel concetto di “Taranta Power”, nato come risposta all’omologazione culturale e fondato invece sulla contaminazione, sulla vitalità e sull’incontro tra popoli e tradizioni.

Un viaggio musicale lungo due ore

Sul palco di Torre Marrana Bennato sarà accompagnato da cinque musicisti, per uno spettacolo che unisce ricerca musicale e dimensione popolare. Un concerto costruito come un giro del mondo attraverso ritmi, strumenti e sonorità che affondano le proprie radici nelle culture mediterranee e meridionali.

Quello di stasera è considerato dall’amministrazione comunale uno degli eventi di punta del cartellone estivo di Ricadi, costruito puntando sulla qualità delle proposte e sulla capacità di rivolgersi a pubblici diversi.

«La generosità unita alla bellezza è da sempre uno dei punti di forza della striscia di terra che va da Santa Domenica a Capo Vaticano», sottolinea il vicesindaco Nicola Lasorba, spiegando come gli appuntamenti programmati siano pensati anche per valorizzare alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio comunale.

L’obiettivo, aggiunge, è mettere in mostra le eccellenze locali e allo stesso tempo verificare e rafforzare «le grandi potenzialità ricettive del territorio», offrendo ai visitatori l’immagine di «una terra accogliente e indimenticabile».

Appuntamento alle 22, ingresso gratuito

Il concerto, organizzato da Maria Teresa Marzano, prenderà il via alle ore 22 nell’anfiteatro di Torre Marrana. L’ingresso sarà gratuito.

Una notte di vigilia di Ferragosto affidata dunque ai ritmi di Taranta Power e a una delle figure che maggiormente hanno contribuito, negli ultimi decenni, alla riscoperta e alla reinterpretazione della musica popolare del Mezzogiorno.