Lo fanno sapere i consiglieri comunali Nicola Staropoli e Nico Console che hanno preso parte al sopralluogo operativo con la ditta appaltatrice

Dopo anni di attesa, partiranno a breve i lavori per il ripristino e la riqualificazione degli ex Mercati generali, nella zona industriale di Vibo Valentia. Ad annunciarlo i consiglieri comunali Nicola Staropoli e Nico Console (Democratici e Riformisti), che ieri hanno preso parte a un incontro in loco insieme al Rup del Comune, il direttore dei lavori, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il responsabile della ditta appaltatrice e il capo cantiere.

Al termine del sopralluogo operativo, l’impresa appaltatrice ha comunicato ai presenti che in data 8 giugno prenderanno ufficialmente il via i lavori.

«Una notizia attesa da anni dagli operatori commerciali che nel 2012 furono costretti a lasciare i propri box, segnando l’inizio di una lunga fase di abbandono e incertezza per l’intera struttura. Oggi, invece, sembra finalmente aprirsi una nuova pagina per un luogo simbolico della città», affermano Staropoli e Console, soddisfatti per questo nuovo passo.

Entrambi, riferiscono, già in passato si sono occupati della questione: «Console già nel 2017, in qualità di assessore alle Attività produttive, riuscì a intercettare il finanziamento per la riqualificazione del sito attraverso il cosiddetto “Bando Periferie”». Mentre Staropoli rivendica l’impegno portato avanti durante la consiliatura: «Ho seguito questa pratica da subito, sollecitando con costanza gli enti coinvolti e monitorando l’iter tecnico-amministrativo. Sapere che finalmente giorno 8 giugno inizieranno i lavori è una grande soddisfazione per me e per il nostro gruppo».

Staropoli ha inoltre voluto ringraziare i tecnici comunali, i professionisti della progettazione, il sindaco Enzo Romeo per il supporto politico e il consigliere regionale Ernesto Alecci per «l’attenzione dimostrata verso il territorio e sulla pratica in questione. Dopo anni di attese, rinvii e difficoltà burocratiche, l’avvio del cantiere rappresenta un segnale concreto di ripartenza e restituisce fiducia agli operatori e alla cittadinanza tutta».