Tutto pronto a Stefanaconi per la XXXI Sagra del Pane – Notte della Musica, in programma lunedì 17 agosto, a partire dalle ore 20, in piazza della Vittoria. Un appuntamento che da trentuno anni rappresenta uno dei momenti più significativi dell’estate stefanaconese e che affonda le proprie radici nella valorizzazione di uno dei prodotti più identitari della comunità: il Pane di Stefanaconi. La Sagra non è soltanto un appuntamento gastronomico, ma una manifestazione che nel tempo è diventata parte della storia del paese, capace di unire tradizione, memoria, cultura popolare, accoglienza e voglia di stare insieme.

Il vero protagonista della serata sarà il pane, proposto in diverse tipologie e gusti e acquistabile durante la manifestazione. Tra questi, un posto speciale sarà riservato al pane “cu cuccu”: il pane che profuma di fiori di sambuco e di sapori autentici.

Ricca offerta gastronomica

Ad accompagnare il pane ci sarà una ricca proposta di prodotti della tradizione calabrese: salumi, ’nduja, pomodori secchi, formaggi, fileja, peperoni, surijaca, cipolla in agrodolce, dolci tipici, amaro, caffè e bibite. Quest’anno l’offerta si arricchisce inoltre con il coppo dei fritti e da una fresca birra alla spina.

A completare la serata sarà un programma musicale pensato come un vero e proprio crescendo di emozioni. Ad aprire la manifestazione sarà la Banda Pilusa Zazà, con il ritmo e le sonorità della nostra terra. A seguire salirà sul palco la C’è Rino Band, con un tributo speciale all’indimenticabile Rino Gaetano. Un’ora di show live autentico, tra musica, parole e poesia, per riempire la piazza con le canzoni di un artista che ancora oggi riesce a parlare al cuore di intere generazioni. Alle 22:00 sarà quindi la volta del Live Tour 2026 dei Nd’arranciamu, una vera scossa di pura energia per entrare nel vivo della serata. La loro musica etno-popolare calabrese unisce le melodie della nostra tradizione a un ritmo contemporaneo da discoteca live, con la coinvolgente tarantella dance. Un mix tra tradizione e innovazione, tra le nostre radici e la voglia di divertirsi, che accompagnerà il pubblico fino al cuore della notte.

La Pro loco punto di riferimento per la comunità

In un momento storico e soprattutto sociale particolarmente delicato per Stefanaconi, la Pro loco continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità, mantenendo viva la propria presenza e il proprio impegno e offrendo occasioni di incontro, partecipazione e condivisione. La continuità dell’attività dell’associazione, garantita dal lavoro del presidente Francesco Chiarella, di tutti i soci e dei tanti volontari, ha dimostrato concretamente quanto il volontariato possa essere importante per mantenere vivo il tessuto sociale di una comunità. Significativo è anche il rapporto di collaborazione instaurato con la Commissione straordinaria, basato su disponibilità, confronto e volontà di lavorare insieme nell’interesse della comunità.

La Sagra del Pane rappresenta anche questo: una realtà associativa che continua a esserci, a lavorare e a credere nel proprio paese.

Il lavoro di soci e volontari

«La Sagra del Pane rappresenta una parte della nostra identità – sottolinea il presidente Francesco Chiarella –. Da trentuno anni cerchiamo di custodire e valorizzare una tradizione che appartiene alla nostra comunità, mettendo insieme il gusto, la musica, l’accoglienza e soprattutto la voglia di stare insieme. Crediamo che continuare a creare occasioni di incontro e partecipazione sia ancora più importante. Il nostro ringraziamento va a tutti i soci, ai volontari, agli sponsor, al Comune e ai commissari, che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. Un ringraziamento speciale va inoltre al Gal Terre Vibonesi e al suo presidente Vitaliano Papillo, che ancora una volta hanno scelto di sposare con convinzione la nostra Sagra: la loro presenza e il loro sostegno rappresentano per noi un valore fondamentale e un segnale concreto di vicinanza al territorio. La loro presenza e il loro sostegno rappresentano inoltre un importante contributo alla valorizzazione delle tradizioni, dell’identità e del patrimonio culturale e gastronomico delle nostre comunità».

La XXXI Sagra del Pane – Notte della Musica si terrà lunedì 17 agosto, a partire dalle ore 20, in Piazza della Vittoria a Stefanaconi.