“La Vita, la Musica e la Storia”: questo il titolo della serata dedicata alla figura del Maestro filadelfiese all’interno della kermesse “Memoria di Paolo Serrao”, organizzata dall’associazione Profilos e patrocinata dal Comune di Filadelfia. L’iniziativa, giunta alla II edizione, vedrà un appuntamento programmato per il 18 agosto, alle ore 22, presso la Piazza San Francesco, a Filadelfia. Protagonisti della serata saranno principalmente le composizioni pianistiche di Paolo Serrao. Ad eseguirle al pianoforte i Maestri Filippo Garruba e Nico Fuscaldo, oltre alla partecipazione del soprano catanzarese Maria Mellace, che eseguirà composizioni cameristiche dello stesso Maestro. Anche per quest’anno la direzione artistica è affidata al Maestro Francesco Caruso: «L’edizione 2021 del Festival ha puntato sulle opere inedite del Maestro, portando all’attenzione del grande pubblico le produzioni musicali operistiche e sinfoniche. Quest’anno sarà la volta delle composizioni pianistiche e da camera, che rappresentano un corpus importante nella produzione musicale del Serrao».



«Siamo contenti di poter proseguire il percorso iniziato l'anno scorso con il Festival – dichiara il presiedente dell'associazione Profilos Gabriele Runca – È importante dare continuità alle iniziative culturali del territorio nonostante le congiunture economiche negative del momento si ripercuotano inevitabilmente anche sull'associazionismo».

«Il Festival “Memoria di Paolo Serrao”, per il suo livello artistico, deve trovare una continuità nel corso del tempo nelle attività della nostra cittadina – sottolinea l’assessore del Comune di Filadelfia Tommasino Diaco – Bisogna incentivare e sostenere iniziative di questa portata, al fine di potenziare l’offerta culturale e riportare in auge eccellenze che possano ridare lustro alla nostra cittadina. A tale scopo, il Comune di Filadelfia è, anche per quest’anno, al fianco dell’associazione Profilos e del Maestro Caruso, attraverso la concessione di spazi e attrezzature utili alla buona riuscita dell’evento».