Aderiranno all’evento i ragazzi di Briatico, San Leo, San Costantino, Potenzoni, Mandaradoni, Sciconi, Conidoni e Paradisoni

Domenica 22 maggio, alle ore 9:30, nella piazzetta anfiteatro del lungomare di Briatico, la Pro loco incontrerà i giovani di Briatico, San Leo, San Costantino, Potenzoni, Mandaradoni, Sciconi, Conidoni e Paradisoni. Obiettivo: dialogare su una possibile crescita della società. Ecco quanto si legge sulla locandina: “Hai più di dieci anni? Sei alla ricerca i qualcosa di nuovo e di divertente? Vorresti fare qualcosa di bello per il tuo paese e per la tua comunità, ma non sai come? Ti aspettiamo”. L’importanza delle persone, della fede, della cultura e delle tradizioni sono gli argomenti centrali dell’incontro previsto per domenica. E, soprattutto, l’idea che il futuro si possa e si debba costruire assieme. “Di certi giorni mi piace il futuro che ti resta addosso”, continuano i referenti citando una frase di Fabrizio Caramagna. Appuntamento dunque a Briatico domenica prossima.