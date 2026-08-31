Si chiude il cartellone promosso dall’associazione tra appuntamenti per i giovani, passeggiate nella natura, valorizzazione del patrimonio religioso e fotografia. Sabatino: «Vivere questi giorni con i ragazzi è stato un dono immenso»

Cinque giorni dedicati ai più giovani hanno chiuso un programma iniziato a giugno e proseguito per tutta l’estate tra sport, cultura, fotografia e iniziative alla scoperta del territorio. Si è concluso il 29 agosto il centro estivo promosso dalla Progerocarnese 2001 APS, ultimo appuntamento del cartellone organizzato dall’associazione a Gerocarne.

Le attività per bambini e ragazzi, svoltesi dal 25 al 29 agosto, hanno rappresentato l’ultima tappa di una stagione che ha visto susseguirsi iniziative rivolte a fasce d’età e interessi diversi, con una particolare attenzione alla partecipazione dei più giovani.

Il programma era cominciato il 6 giugno con una giornata dedicata a bambini e ragazzi, tra giochi e momenti di socializzazione. Tra la fine di giugno e l’inizio di luglio spazio invece allo sport con un torneo di mini palla che ha coinvolto circa 50 partecipanti di età compresa tra i 5 e i 15 anni.

Dalla chiesa di Santa Maria de Latinis al Sentiero del Brigante

Ad agosto il calendario si è poi concentrato sulla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico di Gerocarne. Il primo giorno del mese si è svolta “Lux in Latinis - Il Sacro svelato”, iniziativa ospitata nella chiesa di Santa Maria de Latinis e San Sebastiano, dove sono state esposte stampe degli affreschi e dei dipinti presenti nell’edificio religioso insieme ad alcune statue sacre.

L’11 agosto è stata invece organizzata la passeggiata ecologica “Alla scoperta della Biodiversità”, con un percorso lungo il Sentiero del Brigante, una sosta alla Pietra delle Armi e la conclusione dell’escursione al Vivaio Ariola.

Arte e fotografia sono state protagoniste il 18 e 19 agosto con “Lampi di Agosto”, manifestazione dedicata alla fotografia d’autore che, secondo quanto riferisce l’associazione, ha raccolto una partecipazione significativa nelle due giornate.

Sabatino: «Vivere questi giorni con i ragazzi è stato un dono immenso»

A tracciare il bilancio della stagione è il presidente della Progerocarnese 2001 APS, Vincenzo Sabatino, che si sofferma in particolare sull’esperienza del centro estivo.

«Sono stati cinque giorni di festa e di grande divertimento, sia per i ragazzi sia per tutti noi dell’associazione. Vivere in mezzo a loro, nonostante l’impegno e il forte caldo di questi giorni, è stato un dono immenso: un divertimento unico che si prova solo stando insieme ai più giovani e che fa riaffiorare in ognuno di noi i ricordi dell’infanzia».

Sabatino ha quindi ringraziato chi ha collaborato alla realizzazione delle diverse iniziative: l’amministrazione comunale e il sindaco Pasquale Vivona, il Gal Vibonese guidato da Vitaliano Papillo, il Parco naturale regionale delle Serre con il commissario Francesco Costantino e il direttore Francesco Pititto, oltre a Calabria Verde e all’assessorato regionale alla Forestazione.

Con la conclusione del centro estivo termina così un calendario durato quasi tre mesi, attraverso il quale la Progerocarnese ha puntato a creare occasioni di aggregazione e, allo stesso tempo, a promuovere il patrimonio storico, naturalistico e culturale del territorio.