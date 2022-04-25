Il parroco dopo quasi dieci anni di impegno pastorale lascia la comunità di Gerocarne e Ciano

«Faccio un sentito saluto a don Antonio Pileggi, che dopo quasi dieci anni si congeda dalla nostra parrocchia per andare nella sua comunità di San Nicola». A parlare è il sindaco di Gerocarne Vitaliano Papillo in occasione di un incontro rivolto proprio a salutare il parroco e rivolgere un sentito ringraziamento per il suo impegno pastorale a favore del territorio. «Quasi dieci anni in cui – aggiunge il primo cittadino – don Antonio è stato guida spirituale delle comunità parrocchiali di Gerocarne e Ciano, dimostrandosi sempre disponibile, presente e collaborativo, in ogni iniziativa organizzata, insieme all’amministrazione e non solo. Un parroco con la battuta sempre pronta, vicino agli anziani, agli ammalati e a chiunque abbia avuto bisogno. Per tutto questo lo ringrazio di cuore a mio nome, a nome dell’amministrazione comunale che mi onoro di guidare e a nome della comunità, per avere saputo interpretare le esigenze, i bisogni e le necessità dei parrocchiani, condividendo – conclude il sindaco Vitaliano Papillo – con tutti amicizia, gioie, dolori e tutto quello che la comunità ha vissuto in questo lungo e intenso periodo. Ciao don Antonio: ad majora».