L'incontro organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con diverse associazioni e il patrocinio dell'Asp, si terrà all'interno di Palazzo Chimirri

L’amministrazione comunale di Serra San Bruno, con il patrocinio dell’Asp di Vibo Valentia e in collaborazione le associazioni “Arco”, “La voce di una è la voce di tutte Odv”, “Acmo” e il Parco Naturale Regionale delle Serre, organizza un evento di sensibilizzazione in occasione della Giornata Internazionale contro il cancro, che si celebra ogni 4 febbraio su iniziativa guidata dall’Uicc, Unione per il Controllo Internazionale del Cancro. Istituita nel 2000, la Giornata Internazionale contro il cancro è diventata un momento per unirsi sotto un’unica voce e affrontare una delle più grandi sfide della storia, così, l’ente guidato dal sindaco Alfredo Barillari, intende promuovere un incontro di informazione nel corso del quale verrà presentato il disegno di legge 115/12 “Interventi a favore dei pazienti oncologici affetti da alopecia” presentato dall’on. Luciana De Francesco, presidente Commissioni Affari Istituzionali alla Regione Calabria, e il progetto “Dacci un taglio e regala un sorriso”, introdotto dall’assessore comunale Raffaela Ariganello. [Continua in basso]

Informare, sensibilizzare, prevenire e migliorare i servizi ai pazienti, sono gli obiettivi che cristallizzano l’evento che si terrà all’interno di Palazzo Chimirri, a Serra San Bruno, venerdì 3 febbraio alle ore 11. Tra gli altri, interverranno Bonaventura Lazzaro, assessore alle politiche sociali al Comune di Catanzaro, specialista in Oncologia e direttore scientifico Acmo, il dottor Francesco Arena, specialista in Chirurgia, Francesco Provenzano, presidente di Arco, Aldo Riccelli, presidente di Acmo e Carmen Amato, referente dell’associazione “La voce di una è la voce di tutte – Odv”.

LEGGI ANCHE: Due fratelli e un’unica passione: a Serra il pane di Bruno e Andrea fatto come una volta