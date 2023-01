Due fratelli e un’unica passione: a Serra il pane di Bruno e Andrea fatto come una volta

di Saverio Caracciolo



Una vita di sacrifici e rinunce, mani e viso sempre impolverati di farina e segreti nascosti per produrre il pane utilizzando lievito madre e il forno a legna. Bruno e Andrea sono due fratelli di Serra San Bruno e da anni lavorano nella panetteria di famiglia. La loro sveglia suona ogni giorno alle due del mattino: mentre tutto il paese dorme, loro si alzano e iniziano quella che è ormai per loro una routine giornaliera.

Bruno ha soli 34 anni e prima di fare il panettiere era un salumiere. Da sempre appassionato alla panificazione e dopo essersi sposato con Alessandra, nel 2016 ha deciso di affiancare il suocero Francesco Barillari proprietario di un antico forno. [Continua in basso]

Purtroppo dopo appena un mese la morte improvvisa dell’uomo costringe Bruno a una scelta: ritornare a fare il salumiere o prendere le redini del forno e continuare a portare avanti il panificio. L’amore per la panificazione e per l’attività di famiglia è più forte, decide di continuare e inizia a studiare e documentarsi. Sono mesi di studio, lavoro e tanto sacrificio ripagato oggi però dalla produzione di un ottimo pane che mantiene le sue iniziali caratteristiche anche dopo diversi giorni. Oltre al pane i fratelli producono pizze, biscotti, friselle, panini, ma soprattutto suo fratello Andrea è specializzato sulla famosa “pitta china serrese” una focaccia riempita con cipolla, acciughe, olive e fiore di sambuca.

Il sogno di Bruno? Ingrandire il suo laboratorio e introdurre altri macchinari che gli consentirebbero di produrre nuovi prodotti.