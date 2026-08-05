Il Comune di Vallelonga, in collaborazione con Demea Eventi Culturali, promuove l’iniziativa “Il Valore della Legalità”, un appuntamento dedicato alla memoria, alla cultura antimafia e all’impegno civile. L’evento principale si terrà mercoledì 7 agosto, alle ore 18:30, all’interno della villa comunale.

Ospite dell’incontro sarà Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, figura simbolo della lotta alla mafia. Giovanni presenterà il suo libro “Mio Fratello – Tutta una vita con Peppino”, un’opera che ripercorre la storia familiare, l’attivismo politico e il coraggio di Peppino, restituendo una testimonianza diretta e intima del suo impegno contro la criminalità organizzata.

Il volume rappresenta un racconto personale e civile nel quale Giovanni ricostruisce la vita del fratello, la sua ribellione alla cultura mafiosa, le battaglie condotte attraverso Radio Aut e l’eredità morale che continua a ispirare intere generazioni. Il libro intreccia, dunque, memoria privata e storia collettiva, offrendo uno sguardo autentico su un percorso di libertà pagato con la vita.

Ai saluti di Abdon Servello, sindaco di Vallelonga, e Carmelo Disì, presidente della cooperativa “Futura S.C.S.”, e dopo l’introduzione dell’evento affidata alla vicesindaca di Vallelonga, Marisa Rizzuto, seguirà un dialogo con l’autore condotto dal giornalista di LaC News24 Stefano Mandarano insieme allo storico Raffaele Pileggi, esponente di Libera.

L’iniziativa è patrocinata dal ministero dell’Interno, dal Comune di Vallelonga e dalla Cooperativa Futura S.C.S., e s’inserisce nel percorso di promozione della cultura della legalità e della partecipazione attiva avviato dall’amministrazione comunale del centro delle Preserre vibonesi.