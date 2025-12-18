Lucia Quattrocchi, Felice Napoleone e Gabriele Cannizzaro riempiono sin dall’alba le strade del capoluogo con le inconfondibili melodie della novena salvaguardando una tradizione che rischia di scomparire
C’è un suono che, più di ogni altro, annuncia l’arrivo del Santo Natale. È un richiamo antico che si insinua tra le strade ancora silenziose dell’alba e accompagna le luci della sera. A Vibo Valentia e a Vibo Marina quel suono ha il respiro delle zampogne e della ciaramella, e porta con sé una tradizione che continua a vivere grazie a Lucia Quattrocchi, Felice Napoleone e Gabriele Cannizzaro.
Durante la novena e per tutto il periodo natalizio, i tre zampognari tornano puntuali a percorrere la città. Lo fanno come si faceva un tempo, iniziando alle cinque del mattino, quando il buio è appena rotto dai primi chiarori. Le loro melodie non hanno bisogno di parole: annunciano la nascita di Gesù con la forza semplice di una musica che appartiene alla storia e all’identità di questa terra.
Zampogna e ciaramella (o pipita) non sono soltanto strumenti musicali, ma simboli di un patrimonio popolare che rischia di andare perduto, schiacciato da un Natale sempre più rumoroso e consumistico. Ecco perché il passaggio di Lucia, Felice e Gabriele riaccende qualcosa di profondo: emoziona chi in quel suono riconosce l’infanzia e le feste di una volta, e incuriosisce i più piccoli, che imparano così a legare il Natale non solo alle luci e ai regali, ma anche alla memoria.