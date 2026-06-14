Le parole crociate per una volta incorano vicoli e piazze della Perla del Tirreno. Soddisfatto il sindaco Macrì: «Il nostro borgo tra i più belli d’Italia»

Una gita a…? La soluzione completa del cruciverba tratto dalla Settimana Enigmistica n.4915 è Tropea. Le parole crociate alla pagina 21 del numero in edicola dal 4 giugno mettono alla prova gli osservatori più esperti; quelli che, amano andare alla scoperta del patrimonio custodito tra vicoli e piazze; soffermarsi sui particolari dei portali e sui dettagli degli importanti palazzi gentilizi incastonati nel borgo, nei suoi appena 3,5 chilometri quadrati.

Tra le fotografie alle quali dare un nome e da incasellare nel cruciverba non c’è la cartolina ormai internazionale rappresentata dal Santuario di Santa Maria dell’Isola che domina lo specchio d’acqua di Calabria tra i più noti ed apprezzati al mondo bensì il centro storico.

La soddisfazione del sindaco

Per il sindaco Giovanni Macrì, «non c’è più un’unica cartolina della nostra Città, coincidente solo ed esclusivamente con l’istantanea dell’Isola di Santa Maria o del magico affaccio sul mare. Come conferma anche quest’ultima zoomata dedicata alla nostra Destinazione turistica da una delle icone storiche fra le riviste del tempo libero e del passatempo intelligente più amata dagli italiani, Tropea – aggiunge - viene riconosciuta anche e soprattutto come prestigioso borgo storico tra i più belli d’Italia, custode di qualità della vita e capace di far vivere all’ospite esperienze autentiche».

«Si tratta di un risultato per nulla scontato, sicuramente frutto delle precise azioni di marketing territoriale messe in campo in questa direzione negli anni passati e che conferma – conclude Macrì - la direzione strategica che continueremo a portare avanti nell’innalzamento degli standard di qualità per intercettare sempre di più viaggiatori esperienziali e target di qualità in tutti i periodi dell’anno».

Nelle foto

Nelle foto spicca Corso Vittorio Emanuele, il corridoio che conduce ad uno dei diversi Belvedere della Città e che è la risposta contenuta nelle caselle orizzontali a partire dalla 21; c’è la centrale Piazza Ercole, c’è Sedile dei Nobili, antica sede del governo della Città; c’è il Municipio e c’è la sontuosa Cattedrale di Maria Santissima di Romania.