Sul podio Filippo Maria Bressan. Il programma spazia da Allegri e Bach fino a David Lang e Thomas Jennefelt, in un percorso dedicato alla speranza e alle fragilità dell'uomo

Il Coro Giovanile Italiano, la nazionale corale giovanile promossa da Feniarco, farà tappa a Vibo Valentia con un concerto che unirà alcuni dei più grandi capolavori della musica sacra a importanti pagine della produzione contemporanea.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Organizzazione Cori Calabria, Conservatorio di Musica "Fausto Torrefranca", Città di Vibo Valentia, Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea e AMA Calabria, nell'ambito del progetto Choral ne(x)twork, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La presenza del coro sarà preceduta, dal 30 luglio al 1° agosto, da tre giornate di prove all'Hotel 501, aperte anche ai direttori di coro interessati ad assistere al lavoro dell'ensemble guidato dal maestro Filippo Maria Bressan.

Fondato nel 2003, il Coro Giovanile Italiano riunisce circa quaranta cantori tra i 18 e i 28 anni provenienti da tutta Italia. Dal giugno 2024 è diretto da Filippo Maria Bressan, tra i più autorevoli direttori italiani, mentre il collaboratore artistico per il 2026 è il maestro Matteo Valbusa.

Il programma prende spunto dalla complessa situazione internazionale: la prima parte è dedicata alla speranza nella misericordia di Dio, la seconda accompagna il pubblico tra fragilità, sofferenze e contraddizioni dell'esperienza umana.

Il concerto si aprirà con il "Miserere mei, Deus" di Gregorio Allegri, seguito dal mottetto per doppio coro "Der Geist hilft unser Schwachheit auf" BWV 226 di Johann Sebastian Bach. Spazio poi alla contemporaneità con "The Little Match Girl Passion" di David Lang, intensa rilettura della fiaba della piccola fiammiferaia sui temi della povertà e della compassione. La chiusura sarà affidata a "Warning to the Rich" di Thomas Jennefelt, cantata per coro e baritono solista che denuncia l'avidità e il desiderio insaziabile di possesso.

In oltre vent'anni di attività il Coro Giovanile Italiano ha tenuto più di 150 concerti in Italia e all'estero, partecipando ai principali festival europei. Tra le esperienze più prestigiose figurano l'esibizione con i Rolling Stones al Circo Massimo, l'inaugurazione del programma musicale del Padiglione Italia a Expo Milano e i concerti nei Giardini del Quirinale per la Festa della Repubblica.