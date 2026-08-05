Si è svolta presso l’Hotel Kennedy di Roccella Jonica la III Tappa del Calabria Tour con Charter, importante appuntamento che ha riunito i Leo Club Riviera Jonica, Vibo Valentia, Palmi e Reggio Calabria Host in una giornata all’insegna dell’amicizia, del servizio e della condivisione dei valori lionistici.

Alla manifestazione hanno preso parte numerosi Officer Leo e Lions, tra cui la Chairperson Katya Urzino, che ha voluto rivolgere i suoi più sentiti auguri ai Club presenti per il nuovo anno sociale, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà associative e il valore del servizio portato avanti quotidianamente dai Leo e dai Lions. E il Vice Presidente del Multidistretto Riccardo Louvrier che ha dichiarato di essere affezionato a questo territorio e si sente come a casa. La presenza delle autorità associative ha rappresentato un ulteriore segno di vicinanza e sostegno nei confronti delle attività promosse sul territorio.

Nel corso della giornata si è celebrata la 54ª Charter del Leo Club Vibo Valentia, momento solenne durante il quale si è svolto il tradizionale passaggio di campana tra il presidente uscente Domenico Deodato e il presidente incoming Matteo Riga.

Nel suo intervento, Deodato ha ripercorso i due anni trascorsi alla guida del Club, ricordando i numerosi service realizzati, le esperienze condivise e i rapporti di amicizia che nel tempo si sono consolidati tra i soci. Un discorso ricco di emozione e gratitudine, nel quale ha voluto sottolineare come il vero valore di un’associazione risieda nelle persone, nei legami costruiti e nella capacità di lavorare insieme per il bene della comunità.

Durante la cerimonia, il presidente uscente ha inoltre voluto rendere omaggio alla socia Marta Varrà, conferendole la prestigiosa Leo Award of Honor, quale riconoscimento:

«In segno di profonda stima e sincera gratitudine per la costante dedizione, la preziosa esperienza, la guida autorevole e la generosa disponibilità dimostrate nel corso degli anni. Per aver rappresentato un punto di riferimento con il tuo esempio, offrendo sempre il proprio sostegno con passione, competenza e spirito di servizio, contribuendo in maniera significativa alla crescita qualitativa del Leo Club Vibo Valentia e di ogni Leo che ti ha conosciuto».

A raccogliere il testimone è stato il neo presidente Matteo Riga, che nel suo intervento ha espresso profonda riconoscenza per il percorso lasciato in eredità da Domenico Deodato, definendolo «non solo un amico, ma un fratello» e sottolineando l’importanza dei valori umani e associativi che hanno caratterizzato gli anni precedenti.

Il nuovo presidente ha quindi rivolto un caloroso benvenuto al nuovo socio del Leo Club Vibo Valentia, Michael Rombolà, augurandogli un percorso ricco di soddisfazioni e di crescita all’interno della grande famiglia Leo.

Nel corso della serata è stato presentato anche il nuovo Direttivo del Leo Club Vibo Valentia per l’anno sociale 2026/2027, composto da: Matteo Riga, presidente; Domenico Deodato, past president; Chiara D’Elia, vice presidente e segretario; Marta Varrà, tesoriere e cerimoniere; Mattia Natoli, cerimoniere.

La cerimonia ha rappresentato anche l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento ai numerosi soci che, avendo raggiunto il limite di età previsto dall’Associazione, hanno concluso il proprio percorso nel Leo Club. A loro va la gratitudine dell’intero Club per l’impegno, la passione e il contributo offerto nel corso degli anni alla crescita della realtà associativa. Particolarmente significativo è stato inoltre il riconoscimento ottenuto dai soci del Leo Club Vibo Valentia attraverso gli incarichi affidati a livello distrettuale e multidistrettuale, a testimonianza della qualità del lavoro svolto e della fiducia riposta nei confronti dei giovani soci vibonesi.

In particolare, Domenico Deodato è stato nominato membro del Coordinamento Area Ambiente del Multidistretto Leo 108 Italy, tesoriere distrettuale del Distretto Leo 108Ya e membro della Commissione Statuto e Regolamento Distrettuale. Marta Varrà è stata eletta nel Comitato d’Onore del Distretto Leo 108Ya, Matteo Riga ricoprirà il ruolo di referente distrettuale del Coordinamento LCIF, mentre Chiara D’Elia è stata nominata referente distrettuale del Coordinamento Ambiente.

Il Distretto Leo 108Ya, che comprende i Leo Club di Calabria, Campania e Basilicata, - si legge nella nota stampa - rappresenta una realtà associativa che coordina e promuove le attività dei Club sul territorio, favorendo la collaborazione, la formazione e la realizzazione di service a beneficio delle comunità. Il Multidistretto Leo 108 Italy riunisce invece tutti i Distretti Leo italiani, rappresentando il livello organizzativo nazionale dell’Associazione.

Gli incarichi affidati ai soci del Leo Club Vibo Valentia rappresentano un importante attestato di stima e fiducia e confermano come impegno, competenza e spirito di servizio siano valori riconosciuti anche oltre i confini locali. Un risultato – prosegue il comunicato - che premia un percorso fatto di dedizione, collaborazione e passione, e che permette al Club di rappresentare con orgoglio la città di Vibo Valentia all’interno del movimento Leo nazionale.

La giornata si è conclusa nel segno della continuità e del rinnovamento: un passaggio di campana che non rappresenta soltanto un cambio di guida, ma il simbolo di una comunità che cresce, si rinnova e guarda al futuro con entusiasmo.