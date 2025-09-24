C’è un’altra scuola di Vibo Valentia che domani, giovedì 25 settembre, riceverà la visita del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Dopo la tappa all’Itg-Iti-Ite infatti l’esponente del governo Meloni si recherà, alle ore 12:45, al Polo professionale Gagliardi De Filippis Prestia.

La visita, fanno sapere dalla scuola, «avrà luogo nei laboratori del nostro istituto ove il ministro avrà la possibilità di constatare direttamente le eccellenze didattiche e le molteplici opportunità formative offerte dalla nostra scuola». Il ministro Valditara «avrà l’opportunità di esplorare i laboratori altamente specializzati del Polo professionale Gagliardi, dove gli studenti acquisiscono competenze pratiche e teoriche fondamentali per il loro futuro professionale».

Ad accogliere il ministro sarà la dirigente scolastica Eleonora Rombolà che, prosegue la nota diffusa dalla scuola, «con l’aiuto di tutti i docenti del Polo professionale ogni giorno lavora per garantire ai propri studenti una formazione che sappia unire saperi teorici e abilità pratiche preparandoli a inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro con i giusti strumenti per affrontare le sfide del mercato lavorativo. Il Polo professionale Gagliardi si è da sempre distinto nell’ambito del locale territorio per promuovere un’offerta formativa di alta qualità e di eccellenza nel panorama dell istruzione tecnica e professionale in Italia, capace di coniugare didattica innovativa e formazione pratica in settori strategici per l’economia locale e nazionale».