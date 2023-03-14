L’evento, promosso da Comune e Ancri, si svolgerà venerdì 17 nell’ex sala consiliare della delegazione municipale. Relazionerà sul tema il generale Deodato

Sezione provinciale dell’Associazione nazionale insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Ancri) e amministrazione comunale di Ionadi, uniti insieme per celebrare nel migliore dei modi l’annuale Giornata dell’Unità d’Italia. L’incontro si svolgerà venerdì 17 marzo, a partire dalle ore 10, nell’ex sala consiliare situata all’interno dell’edificio che ospita la delegazione municipale di Vena di Jonadi. Il programma dell’evento, dopo i saluti istituzionali del sindaco Fabio Signoretta e del presidente provinciale e referente regionale Ancri, Gaetano Paduano, prevede la relazione sul tema del generale Francesco Deodato. All’incontro parteciperanno anche gli studenti della locale scuola secondaria di primo grado “Nicholas Green“, i quali potranno interloquire con gli intervenuti e con altri rappresentanti dell’amministrazione comunale di Ionadi, in particolare sul significato e sull’importanza che ancora oggi riveste la Giornata dell’Unità d’Italia, incentrata a promuovere i principi costituzionali su cui si fonda lo Stato democratico, a sostenere i valori di cittadinanza e a riaffermare e consolidare l’identità nazionale e i suoi simboli. La cerimonia celebrativa in programma a Vena di Ionadi, dunque, dall’alto valore simbolico, sarà un’occasione unica per riflettere sull’importanza della storia della nazione e sulle responsabilità che ogni cittadino ha nel contribuire alla crescita dell’Italia. Al termine dell’incontro, tra l’altro, a tutti gli alunni della locale scuola secondaria sarà donata una copia del volume “Partecipazione della Calabria alla Prima Guerra Mondiale”.

LEGGI ANCHE: Drapia, riconfermata la direzione del museo civico all’architetto Emilio Minasi

Donne e territorio, a Brognaturo bilancio positivo per l’evento dedicato ai diritti negati