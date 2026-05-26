Venerdì 29 maggio, alle ore 11:00, presso la sala conferenze “Nilde Iotti” in località Aeroporto, Jonadi celebra ufficialmente il recupero della sua denominazione storica con la lettera “J”. L'iniziativa “Ionadi torna Jonadi”, promossa dall'amministrazione comunale, chiude un lungo percorso istituzionale avviato nel 2022 dal sindaco Fabio Signoretta.

All'evento parteciperanno il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro e il prefetto di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo, insieme ad altri ospiti istituzionali.

Per anni il Comune era stato indicato in numerosi sistemi amministrativi e banche dati come “Ionadi”, nonostante la denominazione storicamente e giuridicamente corretta fosse “Jonadi”. Una situazione che aveva generato nel tempo difficoltà operative per cittadini, enti e piattaforme amministrative. Attraverso un'attività di approfondimento storico, normativo e amministrativo, il Comune ha ricostruito le origini del toponimo e ottenuto il definitivo chiarimento da parte degli enti competenti, che hanno confermato l'assenza di qualsiasi atto normativo che avesse mai modificato ufficialmente il nome.

Determinante nell'iter è stato anche il supporto del sottosegretario Ferro, che ha favorito l'interlocuzione con gli organismi competenti.

«Quello di venerdì sarà un momento storico per la nostra comunità – dichiara il sindaco Signoretta – perché restituiamo ufficialmente a Jonadi il suo nome, la sua identità e una parte importante della sua storia. Si tratta di un atto di rispetto verso le nostre radici e verso una comunità che ha sempre continuato a riconoscersi in quel nome dalle origini greche».

Nel corso dell'iniziativa sono previsti interventi istituzionali e approfondimenti dedicati al percorso che ha portato alla conclusione dell'iter. L'amministrazione invita cittadini e stampa a partecipare a quello che definisce «un passaggio simbolico e storico per Jonadi».