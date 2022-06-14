Prestigioso riconoscimento per la titolare della pizzeria “Miseria&Nobiltà” di Parghelia. Altro premio ottenuto dal cosentino Espedito Ammirata

Passione per l’arte “bianca” ma anche amore per il proprio territorio. Trionfo per due pizzaioli calabresi, la vibonese Irene Malfarà e il cosentino Espedito Ammirata, tra i premiati dell’ambito riconoscimento “L’Arcimboldo d’oro”. La fase finale dell’evento, che ha premiato il settore “Pizzeria” si è tenuto nella cornice del Teatro Mav, Museo archeologico virtuale di Ercolano, ai piedi del Vesuvio. Un’occasione importante, una vetrina di pregio per i partecipanti che hanno avuto modo di farsi conoscere ben oltre i confini regionali. La valutazione è stata effettuata da una commissione composta da professionisti della comunicazione. Al centro, l’utilizzo di nuove tecniche, capaci di trasmettere la tradizione e al contempo innovazione. Un premio all’unicità che ha riguardato anche i due illustri rappresentanti della Calabria. [Continua in basso]

Il premio a Irene Malfarà

La statuina dorata è stata tributata ad una cerchia ristretta di pizzaioli. Irene Malfarà risulta tra le migliori espressioni “in rosa” del mondo pizza italiano. Una professionista dinamica e preparatissima, titolare da otto anni della pizzeria “Miseria & nobilità” sita nel cuore di Parghelia. Una passione nata da piccola ma cresciuta e perfezionata nel tempo. Una vera “artista” della pizza, attenta alle materie prime e alle esigenze del cliente.

Il premio a Espedito Ammirata

Altro riconoscimento ha riguardato Espedito Ammirata. Anche per lui, l’amore per l’arte bianca è sbocciato fin dalla tenera età grazie alla scintilla scattata nella pizzeria paterna. Tradizione e innovazione, un binomio che Espedito ha saputo brillantemente coniugare e trasformare in realtà con la pizzeria “Mammarè – Pizza e Chiuriti”, sita a Bisignano, nel Cosentino. È stato anche in Germania per perfezionare la sua arte. Una volta ritornato a casa ha saputo costruire una sua dimensione professionale. I risultati non sono mancati.