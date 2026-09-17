Italia Nostra, sezione per la provincia di Vibo Valentia, ha rinnovato i propri organi sociali. Il nuovo Consiglio direttivo è stato eletto dall’Assemblea dei Soci lo scorso 30 giugno 2026, con votazione a scrutinio segreto.

A comporre il nuovo organismo sono Antonio Alessandria, perito industriale, Alessandro Caruso Frezza, avvocato, Antonio D’Agostino, ingegnere, Samuele Di Iorgi, digital manager, e Francesco Maluccio, architetto.

Il neo-eletto Consiglio direttivo si è poi riunito il 13 settembre per procedere all’attribuzione delle cariche. Al termine della riunione, all’unanimità, è stato nominato presidente Alessandro Caruso Frezza, mentre Antonio D’Agostino ricoprirà il ruolo di vice-presidente. Samuele Di Iorgi sarà il segretario e Antonio Alessandria il tesoriere.

«Il nuovo organigramma garantirà, quindi e per il prossimo triennio, alla sezione vibonese di Italia Nostra un’azione ancora più incisiva e battagliera», afferma la sezione, indicando nella continuità con il lavoro degli ultimi anni uno degli elementi caratterizzanti del nuovo mandato.

L’obiettivo resta quello di proseguire l’attività a tutela del patrimonio culturale e ambientale della provincia di Vibo Valentia, rafforzando al contempo l’organizzazione interna e la capacità di comunicare all’esterno le finalità dell’associazione.

Il nuovo organigramma – sostiene Italia Nostra – punta infatti anche a una «più efficiente organizzazione e una più ampia pubblica diffusione delle finalità statutarie e dei valori caratterizzanti e fondanti il sodalizio».

La sezione vibonese si prepara così ad affrontare il prossimo triennio nel solco della propria attività, con un direttivo rinnovato e una struttura organizzativa definita per proseguire l'impegno sul territorio. Italia Nostra è nata a Roma più di 70 anni fa e opera per la tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale.