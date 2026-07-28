A Jonadi pubblicato il bando che anche in questo mese di agosto 2026 prevede il rimborso del 100% della retta del servizio di asilo nido alle famiglie con Isee fino a 40mila euro. In questo modo il Comune rinnova il proprio impegno a sostegno dei nuclei con bambini da 0 a 3 anni, garantendo nel contempo la continuità del servizio in un periodo in cui molte attività rallentano, «pur le esigenze rimanendo immutate. Garantire la copertura dei voucher anche in questo mese - spiega al riguardo l'assessore alle Politiche sociali Nicolina Corigliano - significa dare una risposta reale alle tante famiglie in cui i genitori lavorano e non possono contare su reti di supporto informali. Il nostro obiettivo prioritario è far sì che la conciliazione tra vita familiare e professionale non si fermi in estate. I servizi educativi rappresentano un supporto fondamentale e riteniamo importante garantirne la continuità anche durante il periodo estivo».

Sulla bontà della misura intrapresa dal Comune interviene anche il sindaco Fabio Signoretta. «Jonadi - ci tiene a sottolineare il primo cittadino - è uno dei comuni più giovani d'Italia e continua a crescere grazie alla presenza di tante neo famiglie. Per questo vogliamo continuare a dimostrare attenzione verso chi ogni giorno sceglie di vivere, lavorare e costruire il proprio futuro nella nostra comunità. Sappiamo che le priorità di un'Amministrazione sono tante e riguardano numerosi ambiti, ma sostenere le famiglie e garantire che un servizio importante come l'asilo nido non si fermi ad agosto è una scelta che consideriamo altrettanto importante. La restituzione integrale della retta - conclude - rappresenta un aiuto concreto per consentire a tanti genitori di affrontare il periodo estivo con maggiore serenità. Un ringraziamento va agli uffici e alle strutture che aderiscono». Le domande per poter usufruire del voucher potranno essere presentate secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di Jonadi.