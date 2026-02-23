“Marco Pannella - Biografia di un irregolare”. Questo il titolo del libro che sarà presentato domani 24 febbraio, a partire dalle 18, presso la sala Nilde Iotti di Vena di Jonadi, situata in località Aeroporto. Il volume, scritto da Valter Vecellio e pubblicato da Rubbettino, pone la lente d’ingrandimento su una delle figure più originali e dirompenti della storia politica italiana del secondo Novecento. L’autore, attraverso il suo scritto, ricostruisce la vicenda umana e politica di Marco Pannella, vista dalla parte di chi ne ha condiviso per anni battaglie, visione e metodo. Giornalista, saggista e storico esponente del partito, Vecellio è stato uno dei più stretti collaboratori del leader radicale, nonché testimone diretto di campagne civili che hanno inciso profondamente nel dibattito pubblico italiano ed europeo. La sua narrazione intreccia memoria personale, ricostruzione storica e analisi politica, restituendo ai lettori il profilo di una personalità forte, capace di coniugare disobbedienza civile, rigore nonviolento e tensione riformatrice. Nella sala Nilde Iotti, a dialogare con l’autore e a porre uno sguardo contemporaneo sull’eredità politica lasciata in dote da Marco Pannella sarà il sindaco di Jonadi Fabio Signoretta, attualmente unico primo cittadino d’Italia schierato con i radicali. L’incontro di presentazione del volume “Marco Pannella - Biografia di un irregolare”, in programma a Vena di Jonadi, sarà moderato dal giornalista e sociologo Maurizio Bonanno.