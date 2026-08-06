Il Comune di Jonadi prosegue il proprio percorso di cooperazione internazionale nell'ambito del progetto europeo Issurcin – Improving Sud Strategies through Smart Urban-Rural Cities Networking, finanziato dal programma City-to-City Exchange della European Urban Initiative. Dal 13 al 15 luglio, una delegazione comunale ha preso parte ad Athienou, a Cipro, al secondo incontro del progetto, che coinvolge anche la città spagnola di Palma del Río.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di confronto tra amministrazioni locali impegnate nella definizione di modelli innovativi e sostenibili di sviluppo territoriale. Al centro dei lavori, la costruzione della futura strategia urbano-rurale intelligente del Comune di Jonadi, attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche maturate nei diversi contesti europei.

Nel corso delle tre giornate, le delegazioni hanno partecipato a incontri istituzionali, workshop interattivi e sessioni di co-progettazione, approfondendo le caratteristiche territoriali di Athienou, le principali sfide legate allo sviluppo locale e le soluzioni adottate per rafforzare i servizi comunali e migliorare la qualità della vita della comunità.

Le visite di studio hanno inoltre consentito di conoscere da vicino esperienze dedicate alla rigenerazione degli spazi pubblici, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, alla partecipazione civica e al volontariato, all'economia circolare e allo sviluppo delle attività produttive locali. Un'attenzione particolare è stata riservata anche alle peculiarità del territorio cipriota e agli effetti che la divisione dell'isola continua a produrre sullo sviluppo urbanistico, economico e infrastrutturale della città.

Per la delegata alle Politiche europee del Comune di Jonadi, Valentina Fusca, l'esperienza rappresenta un passaggio significativo nel percorso avviato con il progetto. «L'esperienza vissuta ad Athienou conferma il valore del percorso intrapreso con il progetto Issurcin. Siamo soddisfatti dell'andamento delle attività e della qualità del confronto con i nostri partner europei», afferma.

Secondo Valentina Fusca, il valore dell'iniziativa va oltre il semplice scambio istituzionale. «Questo scambio ci permette non solo di conoscere esperienze positive maturate in altri territori, ma soprattutto di individuare buone pratiche e soluzioni da adattare alle esigenze della nostra comunità», sottolinea, evidenziando come il progetto rappresenti uno strumento concreto per trasferire sul territorio jonadese modelli già sperimentati con successo in altri Paesi.

Lo sguardo è ora rivolto al prossimo appuntamento, che si svolgerà proprio a Jonadi nel mese di settembre. «Sarà Jonadi ad accogliere le delegazioni di Athienou e Palma del Río, dando continuità al lavoro avviato. Sarà un'occasione importante per aprire ancora una volta il nostro borgo all'Europa, raccontarne l'identità, valorizzarne il patrimonio e costruire nuove opportunità di collaborazione tra le comunità coinvolte», conclude la delegata.

L'incontro di settembre sarà dedicato alla condivisione delle esperienze maturate dai partner e alla definizione dei risultati conclusivi del progetto. L'obiettivo è tradurre le conoscenze acquisite durante il percorso di cooperazione internazionale in proposte e azioni concrete capaci di favorire uno sviluppo sostenibile, innovativo e partecipato del territorio di Jonadi.