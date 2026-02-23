C’è chi misura il tempo in ore e chi, invece, preferisce misurarlo in passi e orizzonti impressi negli occhi. Per l’Associazione di Promozione Sociale Kalabria Trekking, questi primi 13 anni sono stati un cammino straordinario, partito quasi in sordina e arrivato a toccare vette di riconoscimento internazionale. Per celebrare questo importante traguardo anagrafico, l'associazione ha scelto di fare ciò che le riesce meglio: immergersi nella natura selvaggia. I festeggiamenti si sono svolti, zaino in spalla, nel cuore del massiccio del Pollino orientale.

Il gruppo di escursionisti è partito dal suggestivo borgo di San Lorenzo Bellizzi, dove ha ricevuto la calorosa accoglienza del primo cittadino, Antonio Cersosimo, e della Cooperativa di Comunità Sanlorenzana, che con il suo presidente Giuseppe Palazzo e tutti i soci che la compongono, è il simbolo di un territorio che vuole restare vivo e accogliente. Condotti con perizia dalle guide di Oltretimpe Outdoor Experience, i soci sono partiti dalla piazzetta del paese per un'escursione celebrativa di circa 10 km verso la “montagnella” come la chiamano affettuosamente i sanlorenzani.

Un percorso affascinante che, attraverso 500 metri di dislivello, li ha portati fino ai 1386 metri di Serra di Paola. Lassù, tra i panorami che solo il Pollino sa regalare, si è brindato non solo al passato, ma a un futuro che promette ancora tanta strada. Perché se oggi Kalabria Trekking festeggia, lo fa con la consapevolezza di aver lasciato un segno indelebile nella promozione turistica della regione. In questi 13 anni, l'associazione non si è limitata alle classiche uscite domenicali, ma ha avuto la visione e la tenacia di creare qualcosa di unico: il Cammino Kalabria Coast to coast, un itinerario di 55 chilometri che collega le acque dello Ionio a quelle del Tirreno, attraversando l'anima più autentica della Calabria. Un progetto visionario che ha proiettato la nostra regione nell'olimpo del turismo lento mondiale. Non è un caso se nel 2022 la prestigiosa rivista americana TIME ha inserito proprio questo cammino tra i "World's Greatest Places", le 50 mete al mondo da visitare almeno una volta nella vita.

«Tredici anni sembrano volati - raccontano emozionati Lorenzo Boseggia e Nino Calafati, presidente e vicepresidente dell’associazione - ma se ci voltiamo indietro, vediamo quanta strada è stata fatta. Siamo partiti come semplici appassionati e oggi siamo una famiglia allargata che accoglie escursionisti di ogni età. Il nostro segreto? La convinzione che camminare insieme sia il modo più potente per creare legami: tra le persone e con il territorio. Dalle prime escursioni tra amici fino alle pagine del Time, il filo conduttore è rimasto lo stesso: l'amore viscerale per la nostra terra e la voglia di raccontarla passo dopo passo».

L'associazione si è distinta nel tempo non solo per le classiche uscite domenicali, ma per un impegno costante nella promozione sociale e ambientale. Dalla pulizia dei sentieri alla valorizzazione della cultura locale, ogni passo di Kalabria Trekking «ha avuto un peso specifico importante, portando i calabresi (e non solo) a scoprire che l'Aspromonte non è un luogo ostile, che la Sila ha colori che cambiano ogni settimana e che il Pollino offre orizzonti che letteralmente tolgono il fiato. Oggi Kalabria Trekking è una realtà matura, capace di unire la scoperta del territorio alla valorizzazione dei piccoli borghi, come dimostra la scelta di San Lorenzo Bellizzi per questo anniversario. È la dimostrazione che il trekking non è solo sport, ma un potente motore di economia locale e socialità. Buon compleanno, Kalabria Trekking. Che il sentiero sia ancora lungo e ricco di panorami mozzafiato. A 13 anni, l'avventura è appena iniziata».