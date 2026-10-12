Quaranta musicisti diretti da Francesco Serratore hanno proposto un repertorio tra tradizione e pop, fino al coinvolgente finale con “Per sempre sì” di Sal Da Vinci. Presenti anche la sindaca Anna Bartucca e il vicesindaco Diaco Tommasino

Dalla marcia sinfonica dedicata alla propria città ai successi della musica pop, fino a un finale cantato insieme al pubblico. L’associazione musicale “Paolo Serrao” di Filadelfia ha partecipato alla quinta edizione del Festival musicale Isola d’Ischia “Vincenzo Buono”, svoltosi il 9, 10 e 11 ottobre 2026, raccogliendo apprezzamenti per la qualità delle esecuzioni, la vivacità interpretativa e la varietà del repertorio.

Diretto dal maestro professor Francesco Serratore, il complesso bandistico ha preso parte a una manifestazione promossa dalla Banda musicale Città di Ischia, con il patrocinio della Regione Campania, della Città metropolitana di Napoli e del Comune di Ischia. L’evento ha riunito bande, filarmoniche e gruppi di majorettes provenienti da diverse regioni italiane, offrendo un’occasione di confronto tra realtà accomunate dalla passione per la musica e dalla volontà di custodire e rinnovare la tradizione bandistica.

Il programma della formazione filadelfiese ha alternato composizioni tradizionali e sonorità contemporanee, mettendone in luce la versatilità. Ad aprire l’esibizione è stata “Omaggio a Filadelfia”, marcia sinfonica composta dal maestro Giuseppe Gugliotta, che esprime il legame tra la banda e la propria comunità. La scaletta è proseguita con brani di respiro internazionale e arrangiamenti pop, tra cui España Cañí, 883 in Concert, African Symphony e Waka Waka (This Time for Africa).

Uno dei momenti più coinvolgenti è arrivato con “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, scelta per concludere l’esibizione. Durante il brano, l’intero auditorium si è unito ai musicisti nel canto, trasformando il finale in un momento di partecipazione collettiva. Un episodio che ha restituito il senso di una manifestazione capace di superare le differenze tra territori attraverso il linguaggio della musica.

Suggestiva anche la sfilata conclusiva dell’ultima giornata. Le formazioni partecipanti hanno attraversato le vie di Ischia Ponte fino al Piazzale Aragonese, dove si sono riunite per un’esibizione collettiva diretta dal maestro Miraglia. I musicisti hanno eseguito alcune composizioni realizzate dallo stesso direttore, celebrando la ricchezza della tradizione bandistica e il valore del lavoro condiviso.

Alla trasferta hanno preso parte anche la sindaca di Filadelfia, Anna Bartucca, e il vicesindaco Diaco Tommasino, a testimonianza della vicinanza dell’amministrazione comunale all’associazione. Lo scambio di doni tra le rappresentanze ha suggellato l’incontro tra le comunità in un clima di cordialità e reciproca stima.

Fondata nel 1978, la “Paolo Serrao” rappresenta da quasi mezzo secolo una realtà significativa per la vita culturale di Filadelfia. L’associazione riunisce oggi circa 40 musicisti e affianca all’attività concertistica un percorso di formazione rivolto alle nuove generazioni, contribuendo alla trasmissione delle competenze musicali e della passione per la tradizione bandistica.

Nel corso della sua storia ha partecipato a diversi appuntamenti di rilievo, tra cui iniziative al Parlamento europeo di Strasburgo, celebrazioni giubilari a Roma e, nel 2025, il Giubileo delle Bande. Da oltre trent’anni contribuisce inoltre ad animare il calendario culturale cittadino con due appuntamenti consolidati: il Concerto dell’Agosto Filadelfiese e il Concerto di Natale.

La partecipazione al festival ischitano si inserisce in questo percorso e conferma l’impegno dell’associazione nella diffusione della tradizione musicale locale anche oltre i confini del territorio d’origine. La banda si conferma così non soltanto un presidio culturale e formativo, ma anche un’ambasciatrice di Filadelfia, capace di raccontare l’identità della città e di creare legami tra comunità attraverso la musica.