VIDEO | Pianoforte, archi, synth, fiati, chitarre e voce soprano si incontrano nella suggestiva cornice di Palazzo Santa Chiara a Tropea. La puntata del format di Saverio Caracciolo in onda domenica alle 12 su LaC Tv
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Nella suggestiva cornice di Palazzo Santa Chiara di Tropea è andato in scena “Night Lights”, concerto di Antonio Pontoriero per ensemble strumentale e voce, pensato come un viaggio tra sonorità diverse e atmosfere ricercate.
Una formazione particolarmente ricca e articolata ha accompagnato la serata. Pianoforte, archi, synth, fiati, percussioni, chitarre folk ed elettriche e voce soprano si sono incontrati in un intreccio musicale capace di valorizzare uno dei luoghi più suggestivi della città.
Musica e bellezza si sono così fuse in un’unica esperienza, in cui la varietà degli strumenti e delle sonorità ha dialogato con l’eleganza e il fascino di immagini spettacolari, regalando al pubblico una serata all’insegna dell’arte e dell’emozione.
La magia di “Night Lights” andrà in scena a LaC Storie, format a cura di Saverio Caracciolo, in onda domenica 20 settembre alle ore 12:00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.