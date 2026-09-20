Nella suggestiva cornice di Palazzo Santa Chiara di Tropea è andato in scena “Night Lights”, concerto di Antonio Pontoriero per ensemble strumentale e voce, pensato come un viaggio tra sonorità diverse e atmosfere ricercate.

Una formazione particolarmente ricca e articolata ha accompagnato la serata. Pianoforte, archi, synth, fiati, percussioni, chitarre folk ed elettriche e voce soprano si sono incontrati in un intreccio musicale capace di valorizzare uno dei luoghi più suggestivi della città.

Musica, atmosfere e immagini spettacolari a Palazzo Santa Chiara, in quel di Tropea: pianoforte, archi, fiati e voce soprano nel concerto di Antonio Pontoriero. Domenica 20 settembre alle 12 su LaC Tv

Musica e bellezza si sono così fuse in un’unica esperienza, in cui la varietà degli strumenti e delle sonorità ha dialogato con l’eleganza e il fascino di immagini spettacolari, regalando al pubblico una serata all’insegna dell’arte e dell’emozione.

La magia di “Night Lights” andrà in scena a LaC Storie, format a cura di Saverio Caracciolo, in onda domenica 20 settembre alle ore 12:00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.